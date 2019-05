Braal: 'Ons probleem zat in de aanval, Zwolle heeft verdiend gewonnen'

Donar-coach Erik Braal was duidelijk in zijn analyse over waar het mis ging tegen Zwolle (53-62). 'Aanvallend was het niet goed genoeg.'

Ook het verschil in rebounds was duidelijk in het voordeel van Zwolle: 50 om 34. Dit zag Braal niet als een probleem. 'In de eerste wedstrijd pakte Zwolle ook meer rebounds. Toen was het geen issue. Maar als je zelf niet scoort kom je ook verdedigend in de problemen. We schoten vandaag gewoon tegen een te laag percentage.'

Niet in de war

Braal vond het vervelend dat zijn ploeg er geen 2-0 van had kunnen maken in de serie. De coach was echter niet in de war na deze nederlaag. 'Absoluut niet, dit is gewoon 1-1. We hebben nog een lange serie te spelen. Zwolle had duidelijk ingezet om dit duel te winnen. Dat is ze gelukt. Nu gaan we zondag weer daarheen om er proberen te winnen.'

Geen duidelijkheid over blessures

Over de blessures van Rienk Mast en Shane Hammink kon Braal nog geen duidelijkheid verschaffen. Morgen wordt naar hun kwetsuren gekeken. Opvallend was dat Grant Sitton wel fit was, maar niet in actie kwam. 'Dat ga ik nu niet uitleggen,' zegt Braal. 'Ik heb het met Grant besproken, dat is mijn keuze. Zo is het en meer wil ik er niet over zeggen.'

