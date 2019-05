Officier kan van steenknipperzaak geen pap maken

Een 59-jarige Winschoter is voor mishandeling door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een werkstraf van veertig uur. De straf is geheel voorwaardelijk aan de man opgelegd.

Dat komt mede door de oudheid van de zaak, besliste de rechter. De officier had vrijspraak voor de man geëist. 'Ik kan van deze zaak geen pap maken.'

De man stond aanvankelijk terecht voor poging tot zware mishandeling. Maar de politierechter vond dat niet bewezen en sprak de Winschoter daarvan vrij. Maar de mishandeling in het najaar van 2016 in Winschoten vond de rechter wél bewezen.

Met een mes en een hond

De Winschoter ging in september 2016 in zijn woonplaats verhaal halen voor zijn dochter. Zij had ruzie gehad met een kennis van school. Eenmaal bij de ouderlijke woning van deze kennis ontstond er een ruzie.

Hierbij raakten de moeder en haar toenmalige vriend, het latere slachtoffer, betrokken.

De ex-vriend van de moeder kwam op een gegeven moment dreigend naar buiten, gewapend met een mes en met een hond. De Winschoter liep daarop naar zijn auto om een steenknipper te halen.

Bij terugkomst zwaaide hij met het gereedschap dat gebruikt wordt om tegels of stenen door te slijpen. Hierbij werden de moeder en haar ex geraakt aan hun armen.

'Geen wattenstaafjes'

Op zitting vertelde de man dat hij de man en de vrouw niet had mishandeld.'Ik heb ze niet geslagen.' Wel gaf hij aan altijd een steenknipper in zijn auto te hebben liggen. Over het waarom was de man kort: 'Ik ben bouwvakker. Dan heb je gereedschap in de auto liggen, en meestal geen wattenstaafjes.'

Er was dan wel gezwaaid met de steenknipper, maar niet op de manier waarop de twee slachtoffers verklaarden. Ook vond de rechter, gezien de oudheid van de zaak, dat straf voor de Winschoter niets meer zou toevoegen. Bovendien achtte de rechter opzet in de ruzie niet bewezen. Daarom hield hij het bij een voorwaardelijk werkstraf.

18.000 euro schadeclaim

De twee slachtoffers claimden samen 18.000 euro wegens geleden schade aan armen, én voor angst. Want dát had de Winschoter hun vooral opgeleverd. Deze claim wees de rechter af. Wel kunnen ze met hun claim nog naar de burgerlijke rechter stappen.