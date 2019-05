Anja Hazekamp kan haar Europese biezen pakken

De rol van Anja Hazekamp lijkt uitgespeeld in Brussel. Volgens de exitpolls van de Europese Verkiezingen kreeg de Partij voor de Dieren geen enkele zetel in het Europees Parlement.

Hazekamp, geboren in Vlagtwedde en nu woonachtig in Alteveer, was de lijsttrekker voor de PvdD tijdens deze verkiezingen. De partij had de afgelopen periode een zetel.

De Groningse politica zat de afgelopen vijf jaar voor de Partij voor de Dieren op die ene zetel in het Europees Parlement. Daarvoor was ze Kamerlid en Statenlid in Groningen.

Hazekamp bracht in haar periode de plofkip op de Europese agenda.

Komende dinsdag is de officiële uitslag van de Europese verkiezingen.