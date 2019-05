Brandstichtende vrouw krijgt taakstraf van 120 uur

De officier had twee weken geleden vrijspraak voor de vrouw geëist, maar daar ging de rechtbank niet in mee.

De rechter acht bewezen dat de vrouw opzettelijk brand heeft gesticht in haar slaapkamer in een appartement in Stad. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar.

Mijn bed staat in brand

Ze had kaarsen aangestoken op haar tafel in haar kamer. Kort daarop vatte de hele tafel vlam. Ze bluste zelf de brandende tafel met water. Daarna stuurde van haar actie een foto via WhatsApp naar haar zus.

De vrouw ging kort na de brand naar beneden. Even later bleek haar bed in brand te staan. Ze belde zelf met de politie. 'Mijn bed staat in brand.' In eerste instantie werd gedacht aan een ongeluk. De vrouw meende zelf dat de uitgebluste brand op haar tafel, toch nog was overgeslagen naar haar bed. Maar forensisch onderzoek wees uit dat dát onmogelijk was.

Zoektermen op telefoon

Uit nader onderzoek bleek dat de vrouw kort voor de branden in haar kamer op haar telefoon had gezocht naar termen als: 'alcohol brandbaar'. Ook zat de vrouw psychisch niet goed in haar vel ten tijde van de branden.

Ze had eerder al op papier over zelfdoding gesproken. De rechtbank meent dat de vrouw een motief had om brand te stichten, namelijk een schreeuw om aandacht en hulp. De kamer was na de brand tijdelijk onbewoonbaar. 'En het mag een wonder heten, dat de brand die avond niet is overgeslagen naar de andere kamers', zei de rechter.

Proeftijd

De Groningse heeft haar leven weer op de rails en volgt momenteel een studie. Zij krijgt een proeftijd van drie jaar, als extra stok achter de deur.