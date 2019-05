Aantal Groningse donoren daalt: 'Lok mensen om donor te worden'

Tussen 2014 en 2018 groeide het aantal donoren in Groningen van 122.500 naar 129.000. In 2019 daalde dit aantal naar 128.300. Dat betekent dat 24,7 procent van de inwoners van onze provincie van twaalf jaar en ouder heeft gezegd donor te willen zijn.

Landelijk gezien daalde het aantal donoren niet, maar volgens Tanja Traag, sociologe van het CBS, neemt de groei wel af.

Eerst wel nu niet meer

'We zien ook dat de mensen die wél in het donorregister staan hun keuze wisselen. Het komt daarbij vaker voor dat mensen van eerst wel donor wilden zijn en nu niet meer, dan andersom.'

Een specifieke verklaring voor de afname van de groei kan het CBS niet geven, omdat niet gevraagd is naar de motieven waarom mensen zich wel of niet (meer) inschrijven als donor.

'Niet zomaar een keuze'

Van ruim 58 procent van de Groningers is nog niet bekend of ze al dan niet donor zouden willen zijn. Volgens de Groningse hoogleraar Gezondheidspsychologie Arie Dijkstra schuiven veel mensen de beslissing voor zich uit.

Er komt altijd emotie bij kijken, omdat het over de dood gaat Arie Dijkstra - hoogleraar gezondheidspsychologie

'Het zijn van donor is een keuze, maar niet zomaar een keuze van 'ik vul dit of dat vakje in'. Als mensen nadenken over of men donor wil zijn, dan is dat deels rationeel. Dus wat zijn de voor- en nadelen ervan.

Maar er ook komt altijd emotie bij kijken, zeker omdat het ook over de dood gaat. Veel mensen die dood niet leuk vinden zullen vraagstukken gerelateerd aan de dood, zoals de vraag over donorregistratie, voor zich uitschuiven.'

Alleen maar restjes

Volgens Dijkstra is het positieve van donorschap voor veel mensen iets abstracts. 'Degene die gered kan worden is meestal anoniem, die ken je niet. Sterker nog, op dit moment bestaat diegene misschien nog niet eens.'

Bij de nadelen hebben mensen volgens Dijkstra juist een heel concreet beeld: 'Mensen die niet weten wat er met hun lichaam gebeurt, die zich afvragen of ze wel werkelijk dood zijn als organen eruit worden gehaald. Ook vragen ze zich soms af wat er in de kist komt te liggen. Alleen nog maar restjes? Zonder ogen? Enzovoorts.'

Nieuwe donorwet

Er is nog steeds een tekort aan orgaandonoren. Ondanks nieuwe technieken, waarmee in het UMCG niet optimale organen 'opgepimpt' kunnen worden, zodat ze alsnog geschikt zijn voor donatie.

Je moet mensen argumenten meegeven om donor te zijn en ze zélf die keuze laten maken Arie Dijkstra - hoogleraar gezondheidspsychologie

Vanaf 1 juli 2020 gaat daarom de nieuwe donorwet in. Die wet bepaalt dat bij mensen die niets invullen in het Donorregister de melding 'geen bezwaar tegen orgaandonatie' komt te staan.

Door de aankondiging van de wet en de maatschappelijke discussie hierover is volgens Dijkstra een groep mensen over de streep getrokken die nog niet geregistreerd stond, maar wel al bijna zover was om deze keuze te maken. Maar er is nog steeds een groep die deze keuze nog niet heeft gemaakt om al dan niet donor te zijn.

Niet dwingen

Dijkstra is niet onverdeeld enthousiast over de nieuwe wet. Hij vind het te dwingend voor mensen die nog niet hebben gekozen. Het is wat hem betreft beter als de overheid mensen lokt om donor te worden.

'Je moet ze niet dwingen, dat zorgt voor weerstand. Je moet ze die keuze zélf laten maken, ze motiveren. Breng ze bijvoorbeeld in contact met mensen die wél donor zijn of met mensen die dankzij een nieuw orgaan in leven konden blijven, zodat ze daar een veel concreter beeld van krijgen.'

