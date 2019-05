Lopend Vuurtje: Excuusje geaccepteerd Wiebes, het was een versprekinkje

Het is misschien wel het meest besproken woordje van gisteravond: bevinkje. Minister Eric Wiebes maakte gisteren een uitglijder door de beving bij Westerwijtwerd - een van de zwaarste ooit in Groningen - in gesprek met RTV Noord een bevinkje te noemen.

Wiebes zei over de uitblijvende versnelling van de versterking en de schadeafhandeling: 'Als we dat allemaal hadden moeten doen aan de hand van een bevinkje, zou dat ronduit armetierig zijn geweest.'



De uitspraak van de minister zorgde voor verontwaardigde reacties.

Via een filmpje op Twitter heeft minister Wiebes inmiddels z'n excuses aangeboden voor z'n uitspraak. Hij noemt het een domme verspreking:

'Als ik iemand daarmee heb beledigd, dan spijt me dat. Ik bedoelde natuurlijk te zeggen dat je ook zonder aardbevingen altijd moet zorgen voor versnelling van de schadeafhandeling.'

Binnenbrandje geblust of niet? Laat ons weten of je het excuusje over het versprekinkje over de beving gelooft of niet.

Ons Lopend Vuurtje



Praat mee

