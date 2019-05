Opgetogen Marijke van Beek: 'Het zit erop!'

Via social media en een advertentie in de Ommelander bedankte ze de mensen voor de talloze berichten, appjes, bloemen, kaarten, bezoekjes en telefoontjes die ze de afgelopen maanden mocht ontvangen.

'Als je zelf in de rol van patiënt terecht komt', laat Van Beek weten, 'merk je écht hoeveel goed al die blijken van medeleven doen. Ik ben daar echt ongelooflijk dankbaar voor, en daar wilde ik de mensen graag voor bedanken.'

Grote tumor

Van Beek maakte afgelopen december tijdens een raadsvergadering bekend dat ze ernstig ziek was. 'Ik ga een darmoperatie ondervinden. Er is een grote tumor ontdekt. Er zijn gelukkig geen uitzaaiingen', liet ze destijds weten.

De operatie die ze moest ondergaan is geslaagd, en de chemokuur waaraan ze vervolgens werd onderworpen is afgesloten. 'Daar ben ik natuurlijk enorm blij mee. Het was een tamelijk zware tijd.'

Preventieve chemo

Van Beek: 'Die chemo was in mijn geval preventief, om er voor te zorgen dat de kanker die er was hopelijk ook niet terug komt. Het is nu zaak dat je voor jezelf positief bent. Dat ben ik ook hoor, al blijft er wel altijd iets in je achterhoofd van 'als het maar niet terugkomt' zitten. Maar dat zal iedere kankerpatiënt ervaren.'



Van Beek wil nu niet meer als patiënt gezien worden. 'Ik ben klaar met de medicijnen, ik word fysiek sterker en de chemo verdwijnt zo zoetjes aan uit het lichaam.'

Geen garantie

'Natuurlijk wil je van de dokter horen dat je schoon bent en dat het ook niet meer terugkomt', zegt ze, 'maar dat kunnen ze nooit zeggen. Die garantie is er nu eenmaal niet. Ik moet nu in ieder geval zorgen dat de kracht en de conditie weer terugkomen. En dat doe ik me veel vertrouwen.'

Marijke van Beek was elf jaar lang burgemeester van de gemeente Eemsmond, die op 1 januari van dit jaar ophield met bestaan. Eemsmond werd samen met de gemeentes Bedum, De Marne en Winsum gemeente Het Hogeland.

