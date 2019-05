Molukse gemeenschap wandelt van Assen naar De Punt

Een wandeltocht, een herdenking en een benefietavond. De Molukse gemeenschap zamelt geld in voor het onderhouden van de grafmonumenten van de omgekomen treinkapers bij de treinkaping bij De Punt in 1977.

Vanaf de Molukse kerk in de Molukse wijk in Assen wandelt de groep zaterdag naar De Punt, een tocht van 35 kilometer. Onderweg zijn nog twee andere startpunten en wordt er stilgestaan bij de gebeurtenissen van 42 jaar geleden, zo meldt RTV Drenthe.

Het is deze week 42 jaar geleden dat de treinkaping begon. Negen gewapende mannen bezetten een trein die van Assen naar Groningen reed op 23 mei. De kaping werd op 15 juni beëindigd. Twee gegijzelden en zes kapers kwamen om. De kapers wilden dat de Zuid-Molukken onafhankelijk zouden worden.

Grafmonumenten

'Grafmonumenten van de omgekomen strijders moeten onderhouden worden, dat kost natuurlijk geld' , zegt Melie Lumalessil-Metiary van de organisatie. 'Wij vinden niet dat familie van de strijders, die omkwamen voor hun idealen, dat moet betalen.'

Wandelaars betalen inschrijfgeld en worden gevraagd zich te laten sponsoren. Ook worden er bandana's verkocht met de leus 'Aoe Maloekoe Anai', dat aangeeft dat de drager van de Molukken komt.

'Onderweg is er een moment van bezinning bij Ydermade. Daar staan we kort stil. Er is een moment van stilte, twee jongeren dragen citaten voor en er wordt een lied gezongen. Daarna wandelen we door', zegt Lumalessil-Metiary. 'Na de wandeltocht is er een benefietavond waar eten wordt verkocht.'

'Ik geloof niet in toeval'

Volgens Lumalessil-Metiary is er niet bewust gekozen voor het organiseren van de tocht precies 42 jaar na dato.

'Het kwam gewoon het beste uit, maar ik geloof niet in toeval. Toen we bezig waren met organiseren dacht ik: gossie, dat is ook wat. In augustus zijn we al gestart met de voorbereidingen.'

Lumalessil-Metiary ziet zichzelf als oudere voorvechter van de Molukse idealen. 'Hopelijk gaan de jongeren ermee verder. Er gaat met vlaggen gelopen worden, dat zegt wel wat. Iedereen mag er op zijn eigen manier bij stilstaan.'

Lees ook:

- Theaterstuk 'Aan de andere kant' brengt Molukkers en Nederlanders bij elkaar

- Mariniers spreken voor het eerst over treinkaping bij De Punt