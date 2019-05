Identiteit van verdachte man die buschauffeur mishandelde bekend (update)

De man die ervan verdacht wordt in maart een buschauffeur in Stad mishandeld te hebben, heeft zich nog niet bij de politie gemeld, maar zijn identiteit is nu wel bekend.

Vrijdag werd een foto verspreid waarop de man herkenbaar in beeld was. Die foto is inmiddels weer teruggetrokken, omdat de identiteit van de man wél bekend is geworden dankzij tips.

Eerst onherkenbaar

De politie had eerder deze maand een foto naar buiten gebracht waarop de verdachte onherkenbaar was afgebeeld. Hij kreeg veertien dagen de tijd zich te melden, voordat hij herkenbaar in beeld zou komen. Dat gebeurde vrijdag.

'Dit gedrag is niet te tolereren. Agressie tegen mensen met een publieke taak accepteren we niet', zegt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen.

Wat gebeurde er?

De bus was vertrokken bij de halte Zernike-Noord toen de passagier naar de chauffeur liep. Hij riep dat de bus moest stoppen. De chauffeur gaf aan dat hij bijna bij de volgende halte was en dat de man hier niet kon uitstappen.

Op het moment dat de bus bij de volgende halte stopte, gaf de passagier de buschauffeur een kopstoot. Toen de chauffeur zich verweerde, werd hij geslagen. Meerdere passagiers in de bus spraken de man aan op zijn gedrag, waarna hij uitstapte.

De buschauffeur moest door een huisarts worden behandeld.

Dit bericht heeft een update gekregen omdat de identiteit van de man bekend is, aldus de politie.

