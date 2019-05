Deze dag: FC Groningen gaat Europa in

Feyenoord verslagen op de laatste wedstrijddag. Zo werd een prachtige vierde plaats in de eindrangschikking bereikt en Europees voetbal afgedwongen. Na een tumultueus seizoen, met knallende ruzie tussen trainer Han Berger en voorzitter Renze de Vries. Een vol Oosterpark zag FC Groningen met 4-1 winnen op deze dag in de geschiedenis, 25 mei 1986.

De voorzitter stond na afloop langs de rand van het veld om zijn trainer te feliciteren met de fraaie overwinning. Maar Berger duwde de uitgestoken hand weg: 'Als ik die had geschud was misschien de conclusie: alles is weer helemaal goed', reageerde hij later.

Han Berger was de gedroomde jonge trainer, die FC Groningen naar internationale successen leidde. In zijn eerste seizoen was er die legendarische overwinning op Atletico Madrid en de veelbesproken nederlaag tegen Inter Milaan. Berger was destijds 33 jaar en toch al acht jaar actief als hoofdtrainer in de eredivisie.

Hij had een hechte band met Renze de Vries opgebouwd. En voelde zich daarom verraden, toen de voorzitter de voormalige succestrainer Theo Verlangen plotseling aanstelde als commercieel manager. Berger vatte dat op als een motie van wantrouwen. Hij tekende kort daarop een contract bij de club die toen nog voluit AZ'67 heette.

Wel maakte hij het seizoen af, dat dus eindigde met de hoogste klassering ooit tot op dat moment. 'Kilo's lichter en geëmotioneerd liet FC Groningen zich na de beslissende competitiefinale onderdompelen in de onvermijdelijke feestroes', opende Harrie Hesseling zijn verslag van de wedstrijd opende in het Nieuwsblad van het Noorden.

Het verhaal gaat over de belangrijke eerste goal van Johan de Kock, de tomeloze inzet van FC Groningen en topscorer Peter Houtman (23 goals dat seizoen), die met twee treffers het duel besliste. Daarnaast zijn er veel reacties opgetekend over de ruzie tussen Berger en De Vries.

De spelersgroep koos de zijde van de trainer in het conflict met de voorzitter en nam Berger na afloop op de schouders. Aanvoerder Jan van Dijk kon zijn tranen niet bedwingen: 'Nu gaan wij Europa in en hij naar AZ terwijl die man zich geweldig voor de club heeft ingezet!'

Berger zelf gaf nog een sneer aan zijn voorzitter, door er op te wijzen dat er veel schortte aan de structuur en organisatie van de club, terwijl die zich wel wilde meten met de traditionele top-drie.

'Met al die pretenties wordt wel bereikt dat de druk hier net zo groot is als bij topclubs. Hier loopt echter heel ander materiaal'. Om tot de conclusie te komen dat 'deze vierde plaats voor ons hetzelfde is als voor PSV het kampioenschap'.

Niet lang geleden was Han Berger op uitnodiging van directeur Nijland te gast bij FC Groningen. Berger woont tegenwoordig in Australië, waar hij jarenlang werkzaam was als trainer en technisch directeur. Hij bekende dat, waar ter wereld hij zich bevond, hij op maandag altijd even keek hoe FC Groningen het had gedaan. De club waar hij als jonge trainer drie jaar lang successen kende. Hij zat er voor het laatst als coach op de bank op deze dag in de geschiedenis, 25 mei 1986.