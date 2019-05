Spindoctors over het 'bevinkje' van Wiebes: 'Het filmpje kwam over als paniekvoetbal'

Minister Eric Wiebes sprak - naar aanleiding van zijn 'bevinkje' - van een 'hele domme verspreking' en bood zijn excuses aan, via een filmpje dat leek opgenomen in de berm van een autosnelweg.

Hoe zouden andere communicatieadviseurs de verspreking van Wiebes hebben aangepakt?

'Als ik iemand heb beledigd, dan spijt me dat', zei Wiebes in zijn excuusvideo, nadat het ministerie in eerste instantie een statement zonder excuses had doen uitgaan. 'Ik bedoelde natuurlijk te zeggen dat je ook zonder aardbevingen altijd moet zorgen voor een snelle schade-afhandeling.'

Slip of the tongue

'Ik beschouw zijn 'bevinkje' het als een slip of the tongue', zegt communicatie adviseur Aize Bouma. 'Wiebes heeft dit natuurlijk echt niet zo bedoeld.'

'Alleen is het punt: dit is zó'n enorm gevoelig dossier, dat je dergelijke verkleinwoordjes koste wat kost moet vermijden, omdat je ook maar de schijn van bagatelliseren wilt voorkomen.'

Hartstikke onhandig

'Het is natuurlijk hartstikke onhandig', zegt ook communicatie adviseur Marie-Lou Gregoire, 'en ik ben ook bang dat dit hem nog lang zal achtervolgen. Want ook al is het een verspreking: het geeft natuurlijk wél een beetje aan hoe of hij over die aardbevingen denkt.'

Voor de leeuwen

Overigens vindt zowel Gregoire als communicatiestrateeg Derk Moor het moedig van Wiebes dat hij zich, net als Kajsa Ollongren, een dag na de beving in Westerwijtwerd vertoont. Moor: 'Dat is klasse, en moet hem worden nagegeven. Want je wordt daar wel even voor de leeuwen gegooid.'

Bouma vindt overigens dat met het aanbieden van excuses de kous af moet zijn. 'Ik las bij jullie dat 80% van de mensen die excuses niet wil accepteren, maar ik vind dat dat wel zou moeten. Op een gegeven moment is het klaar.'

Wat vinden de communicatiedeskundigen van de manier waarop het ministerie het 'versprekinkje' oploste?

Paniekvoetbal

'Dat filmpje dat ze hebben gemaakt lijkt natuurlijk een beetje op paniekvoetbal', zegt Bouma. 'En dat kan ik me wel voorstellen ook, want ze zijn zich natuurlijk doodgeschrokken van alle shit die ze over zich heen kregen. Het was al zo'n woelige dag, waarop ze werden uitgejouwd, en toen kwam dit er ook nog eens bij.'

Niet met zo'n filmpje

Maar, vervolgt Bouma: 'Ik had het niet met zo'n filmpje gedaan. Daarmee maak je het probleem alleen nog maar groter. Ik had het bij een duidelijk statement gelaten, waarin ik klip en klaar duidelijk had gemaakt dat het een domme verspreking was. De mensen die zich niet willen laten overtuigen, bereik je met zo'n filmpje ook niet.'

Steviger

'Ik vond dat hij het heel slim heeft gedaan', zegt Jorien Bakker, woordvoerder bij de RUG. 'Door meteen zijn excuses aan te bieden heeft hij het rechtgezet. Alleen had hij dat nog wel iets steviger kunnen doen. Doordat hij maar door ratelde, zwakte hij zijn excuses vervolgens weer wat af. Soms moet je het bij een kort statement durven laten, om echt iets te zeggen.'

Heel erg misgegaan

'Het is goed dat hij z'n excuses meteen heeft aangeboden', vindt Gregoire. 'Ze zullen op de weg terug te horen hebben gekregen dat er 'iets heel erg was misgegaan', maar dat hebben ze zo prima opgelost. Ik zou het waarschijnlijk net zo hebben gedaan. Wat kun je anders?'

Derk Moor vindt dat het ministerie een inschattingsfout heeft gemaakt door eerst met een schriftelijke verklaring te komen, en vervolgens pas met een excuusfilmpje.

Empathie

'Eén van de gouden regels van crisismanagement', zegt Moor, 'is dat je empathie toont. Dat lukt je niet op schrift, maar wél in een filmpje. Wiebes is iemand die wel degelijk empathisch kan zijn, dus dan moet je ook meteen op beeld laten zien dat hij baalt van zijn verspreking, en dat hij niemand heeft willen kwetsen.'

