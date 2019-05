Dit Was De Week: de bodem trilt door een 'bevinkje'

In de top 3 van aardbevingen in onze provincie staat hij op de derde plaats, samen met die van Zeerijp. De beving bij Westerwijtwerd beheerst ons nieuws deze week.

Ondertussen houdt ook de 'Jaagpadmoord' de gemoederen flink bezig. De dader loopt, na bijna twee weken, nog steeds vrij rond.

Positief is dat Groningen de eerste provincie van ons land is met een nieuw provinciebestuur. En Ludovit Reis tekent bij Barcelona.

In Dit Was De Week praten we je elke zaterdag bij over het belangrijkste nieuws van de afgelopen week.

De beving van Westerwijtwerd

Woensdagmorgen, tien voor zes. Een groot deel van onze provincie wordt opgeschrikt door een aardbeving, de zoveelste.

Dit is een flinke: 3.4 op de schaal van Richter. Er vallen geen gewonden, maar een dag na de beving hebben ruim negenhonderd Groningers schade gemeld. 28 mensen maken melding van een acuut onveilige situatie.

De Koning toont medeleven vanuit Duitsland, waar hij is voor een werkbezoek en de ministers Eric Wiebes (Economische Zaken) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) komen naar onze provincie om met gedupeerden te praten. En dan verspreekt Wiebes zich...

Wiebes laat later op de dag weten dat deze uitspraak een 'stomme verspreking' was.

Live vanuit Westerwijtwerd

Noord Vandaag komt op de dag van de beving live vanuit Westerwijtwerd. Je kunt de volledige aflevering hieronder bekijken.



Zoektocht naar dader 'Jaagpadmoord' gaat verder

De politie heeft 260 tips gekregen over de steekpartij, waarbij de 27-jarige Hidde Bergman om het leven kwam. Het is bijna twee weken geleden dat de dader toesloeg op het Jaagpad in Stad en nog altijd is hij voortvluchtig.

De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool adviseren werknemers en studenten om zo veel mogelijk samen te lopen of te fietsen.

Omdat Bergman een willekeurig slachtoffer lijkt te zijn, heerst er angst. Psychiater Carl Blijd kan zich dat goed voorstellen.



Harbers treedt af

Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid is deze week afgetreden. Hij was verantwoordelijk voor asielbeleid en daarom betrokken bij de situatie rondom het aanmeld- en vertrekcentrum voor asielzoekers in Ter Apel.

Foto: ANP

De inwoners van Ter Apel zijn niet blij met het vertrek van Harbers. 'Het is maar afwachten wat je ervoor terugkrijgt', is het algemene gevoel.

Nieuw provinciebestuur

Er is ook positief nieuws: De provincie Groningen heeft een nieuw bestuur. Na bijna zes weken onderhandelen presenteren PvdA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, CDA en D66 hun coalitieakkoord.



Reis naar Barcelona

Voor Ludovit Reis is deze week een droom werkelijkheid geworden. De 18-jarige middenvelder van FC Groningen gaat voor 3,25 miljoen euro naar Barcelona.

In Noord Vandaag zijn we bij het afscheid van de FC. We reizen naar Hoofddorp om zijn vader te ontmoeten en we nemen een kijkje in de slaapkamer van Reis bij zijn gastouders in Zuidbroek.

De slotplaat

Vanzelfsprekend komt de slotplaat deze week ook uit Westerwijtwerd.

Boeren houden daar na de aardbeving een protestactie, omdat ze er zat van zijn. 'Het is stress in de pokkel. Het is mooi geweest. Wij willen verder met ons bedrijf en gewoon Grunnegers zijn.'