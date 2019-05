Geen draagvlak, toch zonnepark: 'Dit is toch te bizar voor woorden'

'Wij moeten sorry zeggen tegen de inwoners. Wij hebben onze eigen teleurstelling gecreëerd', zegt Hilbert Flokstra. Hij is fractievoorzitter van de PvdA, de grootste partij in de gemeente.

'Te bizar voor woorden'

Er wordt verbolgen gereageerd op de plannen van het college. Uit een onderzoek, in opdracht van de gemeente, blijkt dat er onvoldoende draagvlak is voor het zonnepark, dat vijftien hectare groot wordt. Toch wil het college de plannen doorzetten. Reden: de opdracht die voorligt in de energietransitie.

Onbegrijpelijk, vinden meerdere partijen. Gemeentebelangen Oldambt spreekt van 'een verrassing'. Voorman Ger Klein: 'Ik ben stomverbaasd. Dit is toch te bizar voor woorden.'

Nico Postmus van Oldambt Aktief koelt zijn woede in een mail. Een citaat daaruit: 'Willens en wetens wordt de burger van Oldambt opzij gezet en totaal genegeerd. De arrogantie straalt ervan af.'

Ook Engel Modderman van de Verenigde Communistische Partij is niet te spreken over de gang van zaken: 'In mijn beleving kan dit echt niet. Dit is tegen de wil van de mensen daar. Je moet die plannen gewoon afblazen.'

Dorpsbelangen



Ook in het dorp zelf is de verbazing groot, vertelt Arie van Drongelen. Hij is voorzitter van Dorpsbelangen Finsterwolde. 'Aanwonenden zijn in flinke meerderheid tegen. Als dit doorgezet wordt, is het een ramp voor het dorp.'

Richard Goet, secretaris van Dorpsbelangen, spreekt van een 'trieste en droevige situatie'. 'Ik spreek nu even niet namens dorpsbelangen maar als gewone inwoner van het dorp. Ik ben razend. Wij worden volledig gepasseerd.'

'Sorry zeggen'



Het college in Oldambt bestaat uit PvdA, VVD, Partij voor het Noorden en de SP. PvdA-fractievoorzitter Hilbert Flokstra is nooit voorstander geweest van het draagvlakonderzoek. 'Je moet je hier nu voor verantwoorden, maar die verantwoording is er niet. Wij moeten sorry zeggen tegen de inwoners. Dit was het risico van een draagvlakonderzoek.'

De Partij voor het Noorden laat weten dat de voors en tegens tegen elkaar afgewogen moeten worden. De VVD noemt het 'een dingetje' dat er onvoldoende draagvlak is. Ook die partij moet nog een afweging maken.

Op steun van de SP hoeft het college niet te rekenen. Fractievoorzitter Linda Bolderman: 'Draagvlak is voor ons het allerbelangrijkste. Als dat er niet is, dan zijn wij tegen. Dat waren wij en dat blijven wij.'

Hoe nu verder?

De partijen laten op 3 juni weten wat zij van het voorstel van het college vinden om in te stemmen met een zogenoemde 'Verklaring van geen bedenkingen'. Op 17 juni wordt besloten of het park er wel of niet komt.

Mocht een meerderheid voor zijn, dan streeft de initiatiefnemer er naar om het zonnepark eind 2020 gerealiseerd te hebben.

