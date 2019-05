'We willen tonen waar we goed in zijn'

United Care in Groningen bestaat ruim 25 jaar en is gespecialiseerd in het maken en ontwikkelen van transferhulpmiddelen. Sinds kort hebben ze een zogeheten sudderruimte. In deze werkruimte worden ideeën uitgewerkt om sta- en tilliften verder te verbeteren.

Innoveren is belangrijk om te kunnen groeien. Recent werd de Britse marktleider OpeMed Ltd overgenomen om de groeimogelijkheden wereldwijd te vergroten. United Care is in 1992 opgericht en verhuisde begin 2000 naar Winschoten. Sinds 2014 is de Bremenweg in Groningen de locatie.

Kennisdeling

'We waren in Winschoten volledig uit onze jas gegroeid. Hier zitten we aan goede uitvalswegen met de A28 en A7', zegt operationeel directeur Johan Mooibroek. 'Qua kennisdeling met de universiteit en de Hanzehogeschool is Groningen ook prima', vult operationeel manager Wybren Terpstra van UniQare aan. UniQare is een zuster van United Care waar alle tilbanden geproduceerd worden.

Zolang mogelijk zelfstandig

De slogan van United Care is 'natuurlijk in beweging' met als onderliggende gedachte om mensen met beperkingen zolang mogelijk zelfstandig te laten functioneren in hun bewegingsmogelijkheden. Terpstra hierover: 'De vraag is wat kan iemand nog en hoe kunnen we daar iets voor maken?'

Suddervlees

Deze vraag wordt dagelijks over nagedacht. Om tot innovatieve nieuwe producten te komen heeft dat vaak veel tijd nodig. Net zoals suddervlees lang op een zacht vuurtje moet staan. Vandaar de introductie van de sudderruimte om de Willie Wortels van het bedrijf zich helemaal in hun element te laten voelen.

Na een sterke groei de afgelopen jaren, in 2017 en 2018 werden FD Gazellen gewonnen, is de keuze gemaakt om OpeMed helemaal over te nemen. De aandelen waren al voor vijftig procent in bezit.

Sturend worden

Mooibroek over de gevolgen. 'We gaan eerst de bedrijfsvoering integreren in de onze. Dan moet je denken aan het gelijktrekken van software, de boekhouding, etcetera. Daarmee kunnen we sturend worden op het totale proces. Vanuit OpeMed moeten ze vooral blijven doen waar ze goed in zijn. Het wereldwijd verkopen van transferhulpmiddelen.'

We gaan altijd uit van eigen kracht en volgen daarin onze eigen koers Johan Mooibroek - Operationeel directeur United Care

Wereldwijd

Dat laatste is voor United Care een belangrijk gegeven. De strategie is, zo geeft Terpstra aan, om wereldwijd uit te rollen. Het is afwachten hoe het toetreden tot nieuwe markten verloopt. Mooibroek. 'We gaan altijd uit van eigen kracht en volgen daarin onze eigen koers. In de recessie stapte de concurrentie uit de thuiszorg, terwijl wij er juist instapten met twee nieuwe producten.'



Foto: Theo Sikkema/RTV Noord

Totaalleverancier

Er zijn in Nederland een aantal spelers in de wereld van sta- en tilliften. 'Wij zijn de enige in Nederland die én ontwerpt én produceert én verkoopt', weet Mooibroek. Sinds drie jaar worden alle tilbanden ook zelf geproduceerd. Dat is ondergebracht in UniQare. De nadruk ligt op het profileren als totaalleverancier.

Alles in eigen huis

'We hebben voor dit deel van het productieproces mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst genomen. We vinden het belangrijk om deze kansen te geven. Dat we hier subsidies voorkrijgen is een bijkomstigheid. Veel concurrenten produceren in China. Wij doen alles in eigen huis', zegt Terpstra vol trots.

Strategische keuze

Zes jaar geleden werd een strategische keuze gemaakt om meer via dealers te verkopen en niet alleen meer rechtstreeks aan zorginstellingen te leveren. Daardoor werd de afzetmarkt groter en dat zorgde voor extra groei. Mooibroek weet één ding zeker. 'Hadden we dat niet gedaan dan zou de omzet nu zeker lager zijn.' In 2019 is een omzet van 15 miljoen euro voorzien.

Om een goede rol te kunnen spelen is het essentieel om geauditeerd en gecertificeerd te zijn. Zeker met de Europese wet en regelgeving Medical Device Regulation (MDR) op komst. Dat is een centrale Europese database, waarin alle medische hulpmiddelen geregistreerd worden. 'Dit moeten we goed op orde hebben anders valt ons bestaansrecht weg', waarschuwt Mooibroek.



Veel testen

Goed registreren en testen is cruciaal. Transferhulpmiddelen moeten minimaal 11.000 slagen maken met het toegeschreven gewicht. Bij hygiënehulpmiddelen gaat het zelfs om 70.000 slagen. Een lift wordt ook onderworpen aan een scheefstandtest. Een transferhulpmiddel moet altijd veilig blijven staan. 'Na alle testen werken we nog een keer een checklist af, zodat iedere lift maximaal gekeurd wordt', aldus Terpstra.

We zijn nuchter en bescheiden. Het is mooier dat anderen positief over ons zijn Johan Mooibroek - Operationeel directeur United Care

Ruime acht

De directie blaast niet hoog van de toren dat de groei bij United Care er flink in zit. 'We zijn nuchter en bescheiden. Het is mooier dat anderen positief over ons zijn', zegt Mooibroek met een glimlach. En dat gebeurt ook. Jaarlijks wordt een extern klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Het meest recente cijfer is een ruime acht.

Steeds meer ouderen

De vergrijzing speelt de onderneming in de kaart. Mooibroek: 'Ja tot 2045 zijn we verzekerd van werk.' En Terpstra: 'Het wordt steeds moeilijker om in een verzorgingstehuis te komen wonen, waardoor de markt om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen exponentieel groeit.'

Invloed Brexit

De Brexit gaat in de markt van transferhulpmiddelen invloed hebben stelt Mooibroek vast. 'Als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt dan zit je met extra invoerrechten en transportkosten. Door het transport van de verkochte transferhulpmiddelen vanuit Groningen te doen levert ons dat een belangrijk voordeel op.'

'Laten zien waar we goed in zijn'

Uiteindelijk is het bij United Care niet te doen om zo groot mogelijk te worden en zoveel mogelijk groei te realiseren. Mooibroek: 'Het gaat ons om te laten zien waar we goed in zijn. Vanuit Groningen landen wereldwijd bedienen. Daar zijn we trots op. Helemaal kijkend naar de doelgroep waar we het voor doen.'