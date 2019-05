'Bruine bonen Bartje' verhuist van Veendam terug naar Drenthe

Het veelbesproken beeld van Bartje is aangekomen is vrijdag verhuisd van Veendam naar Beilen.

Daar krijgt het een permanente plek bij afslag 30 aan de A28 op het terrein van Entergaming, weet RTV Drenthe.

Te populair

Het reusachtige Bartje werd begin april langs de A28 geplaatst, op het randje van de gemeente Midden-Drenthe, vlakbij Assen. Het beeld bleek zo populair dat veel mensen met hem op de foto wilden.

Daarvoor moesten ze over het erf van een boer en die ondervond daar hinder van. In overleg werd uiteindelijk besloten het Drentse icoon weg te halen. Het kwam toen tijdelijk in Veendam te staan.

Bartje in beton

Meerdere bedrijven wilden Bartje graag overnemen. Entergaming trok dus aan het langste eind. 'Wij wilden het beeld heel graag hebben als herkenningspunt, want het past prima in de ontwikkelingen hier. En ik weet zeker dat de gemeente Assen hem ook wel graag had willen hebben, maar ze doen alsof dat niet zo is', zegt Gertjan van Boxel van Entergaming.

Vanmorgen arriveerde Bartje per vrachtwagen op zijn nieuwe standplaats. 'We gaan het beeld nog verstevigen. We gaan het in beton gieten', vertelt Van Boxel. 'Het beeld moet klaar zijn voor de officiële onthulling over twee weken.'

Mogelijk krijgt Bartje in de toekomst een ander kleurtje. Van Boxel wil daar de inwoners van Beilen bij betrekken. Zelf denkt hij aan een bronzen opfrisbeurt voor het beeld. Bruine bonen-bruin lijkt hem trouwens niets.

'Schitterend'

De komst van Bartje naar Beilen trok verschillende belangstellenden, waaronder Jan en Hennie Wiebing.

'Ik vind het schitterend. Het is uniek dat hij hier komt", vertelt Hennie enthousiast. "We woonden dichtbij en wilden graag even kijken.'

