Douwe Bob kiest 'wereldstad Groningen' voor exclusief concertweekend

De liefde voor Stad is voor de zanger één van de redenen om eind december een volledig weekend elke avond op te treden in de Oosterpoort in Groningen. Het zijn de enige optredens die hij in het najaar heeft gepland.

Douwe, jij hebt wel eens gezegd dat je in Groningen zou willen wonen?

'Jazeker, dat is niet gelogen. Elke keer als we er spelen en we rijden weg, dan vind ik het jammer.'

Heb je al een huis op het oog?

'Nee, maar ik heb wel gekeken naar de prijzen. Als geboren Amsterdammer kijk je dan blij. Je hebt een stuk meer vierkante meters voor je geld. Dat is in Amsterdam natuurlijk belachelijk, maar in Groningen is het te doen.'

Wat vind je zo leuk aan Groningen?

'Op veel vlakken vind ik Groningen meer een wereldstad dan Amsterdam. Ook omdat Amsterdam zich zo'n wereldstad vindt en de Amsterdammers vinden zich van die wereldburgers. Daar word je soms een beetje akelig van.'

Ja, deze stad slaapt nooit natuurlijk.

'Dat is helemaal waar en daar kan ik uit eerste hand ook goed over meelullen.'



Wat ga je doen in de Oosterpoort?

'Ik treed drie dagen achter elkaar op. Vrijdag met een strijkorkest, zaterdag sta ik solo in de kleine zaal en zondag sluiten we af met de hele band in de grote zaal. Dat wordt een knalfuif.'



Misschien is de kleine zaal wel écht de mooiste van Nederland Douwe Bob

Waarom de Oosterpoort? Is het een speciale plek voor je?

'Ik vind de Oosterpoort misschien wel de mooiste zaal van Nederland. Misschien is de kleine zaal wel écht de mooiste van Nederland, maar de grote is ook mooi. Weet je: je hebt een paar van die zalen in Nederland en daar is de Oosterpoort er één van.'

'Ik heb ook iets speciaals met het publiek in Groningen, sowieso met het publiek in het Noorden. Dat voelt gewoon goed, het werkt gewoon, dus dit voelt als een logische stap.'

Het zijn je enige concerten dit najaar. Wat ga je verder doen?

'Schrijven, vooral veel schrijven. Ik heb zoveel gespeeld de laatste jaren. Ik heb nooit stilgezeten. En ik dacht: als ik nou echt een keer een mooi, exclusief verhaal heb, waar zou ik dat dan doen? Dat zou ik dan bij jullie doen.'

