Voormalig ziekenhuis in Winschoten leeggehaald vanwege onbetaalde rekeningen (update)

Verhuiswagens staan in een rij opgesteld voor het voormalig St. Lucas Ziekenhuis in Winschoten. Outlet Groningen BV, eigenaar van het pand, heeft de energierekeningen niet betaald en is door Enexis afgesloten van elektriciteit.

Bewoners van het pand kunnen er daarom niet meer wonen. Zij zijn elders ondergebracht. Vier organisaties die in het pand gehuisvest waren zijn op dit moment op zoek naar een ander onderkomen.

Het gaat om Jimmy's, Stichting Oud Winschoten, het Cultuurhistorisch Centrum en een moskee.

Niet betaald

Omdat er geen elektriciteit meer is, is het pand ook onveilig geworden. De automatische schuifdeuren kunnen niet meer worden afgesloten.

In totaal werden zes appartementen in het ziekenhuis verhuurd door het bedrijf CareX.

Dat bedrijf wil niet reageren en verwijst naar de gemeente Oldambt. De gemeente laat weten niet blij te zijn met de gang van zaken. 'Wij zijn van mening dat Outlet Groningen handelt in strijd met de overeenkomst', aldus de gemeente.

Oldambt heeft Outlet Groningen aansprakelijk gesteld voor gemaakte en nog te maken kosten. De gemeente laat weten dat Outlet Groningen de aansprakelijkheid direct heeft afgewezen.

In het gebouw is cameratoezicht. Vrijdagmiddag worden op kosten van de gemeente ook buiten camera's geplaatst. Daarnaast maakt de gemeente kosten om de organisaties te verhuizen. De gemeente helpt hen bij het zoeken naar een nieuwe locatie.

Outlet Groningen BV valt onder vastgoedbedrijf Vastgoud. De directeur daarvan was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.

Nieuwe locatie voor Stichting Oud Winschoten?

Trijnko Pelgrim, voorzitter van Stichting Oud Winschoten, is niet bepaald blij met de situatie. 'Het is een trieste ervaring, de stemming is hier bedrukt. Niemand is er blij mee.'

De gemeente Oldambt heeft de verplichting om voor de stichting een nieuw pand te zoeken. De stichting heeft het oude pand van de Kijkshop aangeboden gekregen. 'Maar daar kunnen we morgen of overmorgen nog niet in. Eerst moet daar alles worden opgeruimd en opnieuw worden ingedeeld.'

Totdat de Kijkshop klaar is gaan alle spullen van Stichting Oud Winschoten naar een opslag van het verhuisbedrijf. 'We zijn vanochtend begonnen met inpakken. Alles wordt in de opslag gezet. Het is allemaal nogal teleurstellend.'

