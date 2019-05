Eerste namen voor nieuw Hullabaloo Festival zijn bekend

Het tweedaagse festival wordt eind augustus voor het eerst georganiseerd in het Stadspark in Stad en wil in de aankomende jaren uitgroeien tot een festival van drie of vier dagen.

Wachten op eerste namen

Het was even wachten op de eerste namen, want die zouden begin mei gepresenteerd worden. Dat is dus later in mei geworden.

Overigens worden de aankomende dagen nog meer namen bekendgemaakt totdat op 11 juni alle artiesten een plek op de line-up hebben.

30.000 bezoekers

De organisatie hoopt zo'n dertigduizend bezoekers te gaan trekken. Het festival zal zich vooral richten op popmuziek, 'gecombineerd met avontuur en gekte'.

De vijftig acts op vier verschillende podia worden een mengelmoes van nationale en internationale artiesten.

Stadspark Live

Vorig jaar werd bekend dat in hetzelfde park ook voor het eerst het festival Stadspark Live in Groningen wordt gehouden.

Dat festival vindt eind juni plaats. Hiervoor is Sting (bekend van The Police) als hoofdact geboekt.

