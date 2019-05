Wat een potje en een deksel je leert over vernieuwen

Door Eelko Huizingh

Ik ben de sterke man in ons huishouden. Als mijn vriendin weer eens tevergeefs probeert een jampot open te maken, vertrouwt ze op mij. Met een smekende blik zet ze me het potje voor en dan weet ik dat mijn mannelijkheid weer gewenst is. Gelukkig komt het dan (meestal) goed. Maar blijft dat ook zo?

Glazen potten openen is een bekend probleem. De reden is dat glazen potten vacuüm zijn afgesloten en het kost veel kracht om dat vacuüm op te heffen. Dus zijn er veel trucjes bedacht om eerst het vacuüm probleem op te lossen en pas daarna de pot te openen.

Eenvoudig

Op internet kun je zien hoe je met een lepel, de punt van een mes of een flesopener de rand van de deksel iets kunt opwippen, zodat lucht de pot in kan stromen. Daarna is de pot eenvoudig te openen.

De creativiteit op internet kent geen grenzen. Er zijn talloze video's, zoals hoe je met ducttape een glazen pot 'in een handomdraai' opent. En vele lijstjes met tips. Eerst de deksel onder de hete kraan houden (pas op uw vingers) of de deksel in een hoek van 45 graden tegen je aanrechtblad aan slaan (pas op alles).

Eind goed, al goed

Hilarisch is de video van het kook-tv-programma MasterChef Brazilië. Een jonge deelneemster krijgt de deksel niet open, ook niet met een handdoek en een groot mes. Ze raakt in paniek, de tijd tikt door, en dan rent ze met de pot naar haar vader in het publiek. Die draait de deksel eraf, waarna het meisje de kookwedstrijd wint. Eind goed, al goed.

Maar kan het echt niet handiger? Natuurlijk wel. Allerlei handige types hebben speciale potopeners bedacht. Van edelstaal en ABS-kunststof, met antislipgreep en vaatwasserbestendig. Vanaf minder dan een tientje tot veertig euro.



Maar dan heb je ook wat: met de One Touch Automatische Potopener open je deksels met één druk op de knop, alles gaat automatisch. Heel handig natuurlijk voor mensen met een beperking en voor ouderen.

Gemakkelijker

Prachtig, maar kan het niet gewoon gemakkelijker? Ook dat kan. Een Europese vestiging van het Amerikaanse bedrijf CROWN Closures heeft een goede oplossing bedacht en wereldwijd gepatenteerd: de Orbit-deksel.

Deze bestaat uit een tweedelige deksel: de binnenste deksel sluit de pot vacuüm af, de buitenste deksel is niets anders dan een ring hieromheen waarmee de binnenste deksel gemakkelijk is te openen. Geen trucs, hulpmiddelen of sterke mannen meer nodig.

Innovatielessen

En wat zijn nu de innovatielessen voor jou als ondernemer? Allereerst: alles kan worden verbeterd. Niets is ooit uitontwikkeld. Met nieuwe technologie of slimmigheidjes kun je elk product en elke dienst verbeteren. De tweede les: heel veel is elders al bedacht en toegepast. In heel veel gevallen hoef je zelf niets uit te vinden. Leer van wat werkt in andere situaties en vertaal dat naar je eigen situatie.

De derde les: wij denken altijd dat verandering snel gaat. Dit voorbeeld toont het tegendeel: een bekend probleem, al bijna tien jaar een goede oplossing en nog steeds weinig vooruitgang. Hoewel het natuurlijk ook heel prettig is om de sterke-man-in-huis te zijn!

Dr. Eelko Huizingh is universitair hoofddocent innovatiemanagement, directeur van expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen en auteur van het boek Innovatiemanagement.