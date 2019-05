Reis vol trots naar Barcelona: 'Dan zie je al die grote spelers, wauw!'

'Ik kom haast niet uit mijn woorden, maar dit is gewoon een jongensdroom.' Ludovit Reis is apetrots op zijn transfer van FC Groningen naar FC Barcelona.

'En wij zijn als club harstikke trots', zegt directeur Hans Nijland van de FC. Vandaar dat er een speciale persconferentie belegd werd om uitleg te geven over de transfer van de 18-jarige middenvelder.

Rust uitstralen

Nijland prees Reis vanwege de rust die hij uitstraalde, ook nadat bekend werd dat Barcelona serieuze interesse in hem had. 'Man, als mij dat was overkomen was ik helemaal uit mijn dak gegaan!'

'Ongelooflijk'

Ook trainer Danny Buijs is trots op Reis. 'Ik wist dat hij een groot talent was, maar was al vrij snel onder de indruk van wat hij kon brengen. Een groot compliment! We hebben hem keihard aangepakt, hij zal af en toe wel gestoord van me geworden zijn. Wat hij als tweedejaars A-junior heeft laten zien, dat is ongelooflijk.'

En rechtstreeks tot Reis: 'Als je deze drive houdt, ga je nog een heel mooie carrière tegemoet.'

Messi

Reis was deze week bij Barcelona om gekeurd te worden en zijn contract te tekenen.

'Dan zie je al die grote spelers, wauw! Messi die voorbij komt, dat zijn dingen je niet vergeet. Nu moet ik doorpakken en vooral heel veel leren. Ik ga voor het uiterste.'

Reis draait de voorbereiding mee met de A-selectie van Barcelona, de bedoeling is dat hij speelminuten maakt in het B-elftal.

'Maar het plan is zeker om zo snel mogelijk bij het eerste aan te haken.'

Hij werd al even bijgepraat door Jasper Cillessen, reservedoelman van Barcelona en vaste waarde in het Nederlands Elftal. 'Hij vertelde dat alles in de stad draait om voetbal.'

Bonussen

FC Groningen incasseert 3,25 miljoen euro voor Reis, maar dat bedrag kan nog oplopen dankzij bonussen.

'Blijft hij na de voorbereiding bij het eerste, dan krijgen we bijvoorbeeld al een bonus', zegt Nijland. 'En we hebben een heel mooi doorverkooppercentage bedongen.'

In het contract van Reis met de kampioen van Spanje staat een bedrag van 100 miljoen euro als afkoopsom. 'Natuurlijk doet dat iets met je', zegt Reis.

'Eerst zien, dan geloven'

Rond september hoorde Reis voor het eerst dat Barcelona interesse had. 'Eerst zien en dan geloven', zei zijn vader. 'Maar het bleek toch echt concreet te worden.'

En dus mag Reis zich speler van FC Barcelona noemen. 'Ik ben FC Groningen enorm dankbaar voor wat ik hier heb meegemaakt en mogen leren.'

