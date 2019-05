Gasunie-slechtvalkjes zijn onder luid gekrijs geringd

De vier jonge slechtvalkjes in de nestkast aan het Gasuniegebouw in Groningen zijn vrijdagmiddag geringd.

Vierde keer

Die nestkast, op bijna negentig meter hoogte, biedt dit jaar voor de vierde keer op rij onderdak aan een broedpaartje slechtvalken. In 2016 kropen er vier jongen uit het ei, in 2017 waren het er drie, een jaar later zagen twee jonge slechtvalken er het levenslicht en nu zijn het dus vier.

Ringen

De vier jonkies worden met behulp van een glazenmakersbakje naar beneden gehaald door medewerkers van vogelaarsvereniging Avifauna. Onder luid gekrijs worden ze gemeten en geringd.

Ze krijgen een metalen ring zodat , nadat ze dood zijn gegaan, duidelijk is waar ze vandaan komen. Een grotere gekleurde ring met daarop een code moet er voor zorgen dat ze ook bij leven door een goede verrekijker te herkennen zijn.

Aan de hand van het gewicht kan worden bepaald of het om een mannetje of een vrouwtje gaat. Maarten Jansen van Avifauna: 'Een mannetje is ongeveer een derde lichter dan een vrouwtje'.

Twee mannetjes en twee vrouwtjes

Het blijkt om twee mannetjes en twee vrouwtjes te gaan. Het zijn de nummers 10, 11, 12 en 13 die in de nestkast bij Gasunie worden grootgebracht. Van hun negen voorgangers zijn er inmiddels twee dood teruggevonden.

'Dat is niet erg voor het voortbestaan van de populatie', zegt Jansen. 'Binnen een jaar is vijftig procent van de jongen dood. Alleen de besten blijven over. Klungelen in de natuur gaat niet. Bij mensen wel gelukkig, anders had ik hier niet gezeten.'

Met andere woorden: statistisch gezien zijn twee van de vier jongen binnen een jaar dood. De verwachting is dat de jonge slechtvalken over twee a drie weken zullen uitvliegen, hun lot tegemoet.

