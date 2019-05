Huis half afgebouwd en de aannemer failliet. Wat dan?

Half afgebouwd staan de woningen in het veld, nabij het Slochterdiep. Weer en wind hebben vrij spel op de onbeschermde buitenkant en het onafgewerkte dak. Om de schade zoveel mogelijk te beperken zijn ramen en deuren provisorisch dichtgespijkerd. Alle bouwmateriaal rondom de woningen is weggehaald.

Negen huizenkopers verkeerden na het bankroet van aannemer Roorda en Veldman, begin februari, maanden in onzekerheid over de voltooiing van hun luxe schuurwoning met een prijskaartje van rond de half miljoen euro. Het gaat om zeven kopers in Meerstad, één in Blauwestad en één in Reitdiep. Twee woningen in Meerstad zijn reeds in aanbouw, evenals die in Blauwestad en Reitdiep.

Strop

Voor de kopers is het faillissement een financiële strop. Los van de onzekerheid over wanneer en door wie hun huis gebouwd gaat worden, zijn ze gedwongen tot het betalen van de rente over braakliggende bouwgrond en reeds betaalde bouwtermijnen.

Projectontwikkelaar is Rutger Gietema die samen met het Groningse VdpArchitecten tekende voor het plan. 'Het is verschrikkelijk wat die mensen overkomt', zegt Gietema, die zegt zelf ook slapeloze nachten te hebben gehad van het faillissement van het bouwbedrijf uit Ten Post.

Oplossing

Volgens Gietema wordt hard gewerkt aan een oplossing voor de gedupeerde opdrachtgevers. 'Wij waren onaangenaam verrast door het faillissement van Roorda en Veldman', verklaart Gietema. 'VdpArchitecten en ik doen sindsdien al enkele maanden ons best een andere aannemer te vinden om alle getroffen schuurwoningen af te bouwen voor de toekomstige bewoners.'

De vier kopers waarvan de bouw van het huis al is begonnen waren volgens Gietema verzekerd via Stichting Bouwgarant. Die neemt de verplichtingen deels of volledig over van de failliete aannemer. Afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt kan Bouwgarant de voltooiing van de bouw regelen.



Ik heb goede hoop dat de voortzetting op termijn van een maand of twee geregeld is Rutger Gietema - projectontwikkelaar

Nieuwbouwprijzen

Maar dat laatste gaat niet zonder slag of stoot, onder meer doordat de prijzen voor nieuwbouw flink zijn gestegen. Kopers namen geen genoegen met het aanbod van Bouwgarant en bakkeleien met de organisatie over wie de meerkosten van de voltooiing van hun huis gaat betalen. 'Ik zie het nu de goede kant op gaan', aldus Gietema. 'Ik heb goede hoop dat de voortzetting op termijn van een maand of twee geregeld is.'

Daarvoor is bouwbedrijf De Ridder uit Uithuizen in beeld. Die aannemer heeft inmiddels met een aantal kopers een overeenkomst gesloten over de bouw of afbouw.

Betreuren

'We betreuren de zaak enorm, met name voor de bewoners die in een situatie terecht zijn gekomen waar ze niet voor hebben gekozen', zegt Harriëtte Frizo van Bureau Meerstad, dat de grond voor de schuurwoningen heeft verkocht aan projectontwikkelaar Gietema.

Volgens Frizo kan Bureau Meerstad momenteel weinig doen. 'We staan in nauw contact met de projectontwikkelaar. Die gaat voorop in het vinden van een goede oplossing voor de kopers.'



De projectontwikkelaar gaat voorop in het vinden van een goede oplossing voor de kopers Harriëtte Frizo - Bureau Meerstad

Luxepositie

De Vereniging Eigen Huis laat weten dat het de laatste jaren maar zeer weinig gebeurt dat een bouwer bankroet gaat en huizenkopers dupeert. 'In de crisis zagen we het vaker', zegt woordvoerder Hans André de la Porte. 'Nu verkeert de bouw in de luxepositie dat de sector het werk nauwelijks aankan.'

De la Porte zegt dat mensen die een woning laten bouwen eigenlijk niet zonder een afbouwverzekering kunnen. De bekendste zijn Woningborg en SWK. Dergelijke verzekeringen dekken vaak ook de extra woonlasten voor opdrachtgevers. Ook bij Bouwgarant kunnen huizenbouwers zich verzekeren tegen de gevolgen van een aannemersfaillissement.

