Den Oudsten: 'We doen dit om de stad schoon te houden'

Hij zegt dat nadat de gemeente donderdag bij dertien garagebedrijven langs is geweest om de bedrijven te controleren op onder andere milieudelicten, overtredingen van de Arbeidswet en onregelmatigheden in het digitale opkoopregister geconstateerd.

De stad schoonhouden

De garagebedrijven kregen bezoek nadat eerder bij kappers en massagesalons controles plaatsvonden. 'We voeren regelmatig controles uit in sectoren waarvan we weten dat ze kwetsbaar zijn. Donderdag hebben we geconstateerd dat deze sector inderdaad kwetsbaar is', zegt de burgemeester over de garagebedrijven.

'Als we weten dat een sector in Nederland kwetsbaar is en gaan we ook kijken of dat in de stad zo is. Dan zie je dat er veel mis is in bepaalde sectoren. We doen dit een paar keer per jaar om er voor te zorgen dat we de stad zo schoonhouden.'

Structureel effect

Den Oudsten weet zeker dat de controles effect hebben. 'Ik ben er van overtuigd dat het een structureel effect heeft. Het werkt goed voor de bedrijven die in een bepaalde bedrijfstak werken. Als ze dingen verkeerd doen zullen ze extra oppassen.'

