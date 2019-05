Drs Vijfje grjjpt naast landskampioenschap

In de Topsporthal in Rotterdam was TPP in de beslissende wedstrijd in de best-of-three serie met 1-0 te sterk. Het winnende doelpunt viel vijf minuten voor tijd en kwam op naam van Jennifer Oliveira. Hierdoor eindigde de serie in 2-1 voor de Rotterdammers.

Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd en raakten voor het doelpunt allebei twee keer de paal. Na de 0-3 in de eerste wedstrijd kwam Vijfje goed terug met een 4-0 zege in het tweede duel.

De titel ging uiteindelijk dus naar TPP dat net iets gelukkiger was en met doelvrouw Bianca Troost en doelpuntenmaakster Oliveira over de uitblinksters in deze serie beschikte.

