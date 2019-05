Een staande ovatie in het Kielzog voor 'Een brief aan de NAM'

De musical 'Een brief aan de NAM' (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

De grote afwezige bij de premiere was minister Eric Wiebes. Zijn stoel op de eerste rij bleef na een afmelding leeg, net zoals die van de koning, de koningin en een aantal andere ministers.

Maar aan aandacht voor 'Een brief aan de NAM' geen gebrek. De theaterzaal van het Kielzog in Hoogezand was goed gevuld.

'Aan de directeur van de NAM'

De voorstelling begint als een brief. 'Aan de directeur van de NAM. (...) Er zitten scheuren in mijn slaapkamermuur. Die steeds groter worden. Daar word ik boos van.'

Maar omdat een brief als een prop weggegooid zou worden, werd die voorgelezen voor een zaal waar bezoekers niet uit weg zouden kunnen lopen. Als ze dat al zouden willen.

'Ik ben diep onder de indruk', zegt CDA-Kamerlid Agnes Mulder. 'Ik vond het fantastisch. In één woord', vult burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen aan.

Minister Wiebes was er toch

Op het moment dat haast niemand het meer verwachtte, was minister Wiebes daar dan opeens toch. Althans, een persiflage van Hugo Holscher (de broer van regisseur Edith), deed het goed in de zaal.

'Ik weet wat ze willen horen, en dat zeg ik dan. En daar wordt iedereen blij van', lachte hij ten overstaan van de kinderen die hun ellende aan hem kenbaar maakten. De zaal gniffelde mee.

'Het was geweldig'

Dat de zaal meeging, meerdere keren applaudisseerde en tot slot een staande ovatie gaf, moet de jonge actrices en acteur goed hebben gedaan. 'Het was geweldig', vond regisseur Edith. 'Ik heb zo genoten', voegde zus Femke er aan toe. Moeder Karin was trots. 'Het ging zo goed. Het was weergaloos.'

Maar wat heb je aan een weergaloze voorstelling als de boodschap ergens tussen Hoogezand en Den Haag toch op een willekeurige plek langs de snelweg achterblijft? VVD-Kamer Dilan Yesilgöz is daar niet bang voor.

Zie ons, vergeet ons niet

'Ik neem het echt mee. Eigenlijk is het belangrijkste signaal: zie ons, vergeet ons niet. Er zijn mensen die in die huizen wonen, en dat weten we ook allemaal. Maar als je kinderen dat hoort vertellen, dan weet je weer dat je dat continu voor ogen moet houden.'

Vier sterren

Als het laatste applaus heeft geklonken, wordt het drinken ingeschonken en is het tijd om na te praten. Ook de recensenten maken de balans op. Hoeveel sterren zouden zij geven? Alina Kiers geeft er vier: 'We blijven Groningers, er kan altijd iets beter.'

En Jacques d'Ancona? Hij houdt de kaarten nog even tegen de borst. 'Je moet maar even de krant van maandag raadplegen. Daar staan ze in.'

