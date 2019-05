Ringwegaannemer waarschuwt: 'Veel overlast in zomervakantie door intrillen van damwanden'

Bert Kramer van Herepoort wil het niet mooier maken dan het is: 'We krijgen natuurlijk best veel overlast, laten we daar ook niet omheen draaien.'

De ringwegaannemer heeft daarom meerdere bewonersbijeenkomsten gepland voor de komende maand. 'We benadrukken de overlast nu echt omdat we vinden dat mensen er op voorbereid moeten zijn. Het is namelijk niet voor een kleine periode.'

Zes weken trillen

Er wordt de volledige zomervakantie, zes weken, doordeweeks gewerkt van 07.00 uur in de ochtend tot 19.00 uur in de avond.

Als het werk tegenzit zal ook op zaterdag gewerkt worden. Als ook die extra dag niet genoeg blijkt mag Herepoort doordeweeks doorgaan tot 23.00 uur.

Tot kerst

Door het plaatsen van de damwanden is de rijbaan vanaf het Julianaplein in de richting van Hoogezand zes weken dicht. De damwanden moeten een bouwkuip vormen voor de aan te leggen tunnel die de nieuwe zuidelijke ringweg krijgt.

Aan het eind van het jaar moeten alle damwanden geplaatst zijn. In de zomervakantie wordt de helft van het totale aantal damwanden geplaatst. De andere helft gaat na de zomervakantie de grond in.

Al met al denkt Herepoort tot kerst bezig te zijn met het intrillen van de damwanden. Na de zomervakantie is de weg in de richting van het Julianaplein naar Hoogezand weer open.

Zomerstremming

De werkzaamheden in de zomervakantie wordt ook wel de zomerstremming genoemd. Die stremming ging vorig jaar niet door. Opdrachtgever Rijkswaterstaat stak daar een stokje voor. Herepoort zegt op dit moment geen enkele reden te zien voor een vergelijkbaar scenario.

Bert Kramer merkt dat veel omwonenden door de aardbevingsellende huiverig zijn geworden door de trillingen die het plaatsen van de damwanden met zich meebrengt. 'Wij komen in juni bij heel veel mensen langs. We willen ze voorlichten. Ze moeten weten waar ze terecht kunnen. We hebben ook een speciaal team ingericht waar mensen naar toe kunnen met hun vraag.'



Mensen willen wel een tijdje in een hotel, maar in het geval van de zomerstremming willen ze geen zes weken in een hotel Bert Kramer - Herepoort

Hotelovernachting

Inwoners die veel hinder ondervinden van de ringwegwerkzaamheden kunnen in aanmerking komen voor een hotelovernachting. Die regeling gaat op de schop, volgens Bert Kramer voldoet die niet.

'Mensen willen wel een tijdje in een hotel, maar in het geval van de zomerstremming willen ze geen zes weken in een hotel. Daarvoor hebben mensen geen huis. We moeten dus goed naar die regeling kijken.' Herepoort wil meer maatwerk bieden.

Zwerfkeien

Voordat de damwanden de grond in gaan doet Herepoort eerst onderzoek naar de aanwezigheid van zwerfkeien in de bodem. Als er een zwerfkei zit op een plek waar de damwand komt, dan wordt de zwerfkei eerst verwijderd of kleiner gemaakt.

Lees ook:

- Partijen Ring Zuid zitten weer op één lijn, maar wie betaalt voor de vertraging?

- Zomersluiting Ring Zuid gaat niet door