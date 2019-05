Het wemelt van de kwallen in de Waddenzee

Proeffuik

Met name de Amerikaanse ribkwal is in grote aantallen aanwezig. Dat merkt onder anderen Jaap Vegter van de coöperatie Vissers van de Kust, die in opdracht van Staatsbosbeheer met proeffuiken onderzoek doet naar het leven onder de waterspiegel.

'We zaten er nu in april al mee', zegt hij. 'De fuik kun je dan niet meer tillen, zo vol is ie. Dat is vroeg hoor'.

Zachte winter

Wat de oorzaak is van de kwallenexplosie is niet bekend. Zeebioloog Wouter van der Heij van de Waddenvereniging: 'Misschien kun je het vergelijken met wespen. Als je een zachte winter hebt, heb je eerder wespen in je tuin. Ik denk dat je door de zachte winter nu al zo massaal kwallen in het water hebt'.

Plaag?

Grondig onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de kwallenstand is nog nooit gedaan. Het is ook niet bekend wat de ecologische gevolgen zijn van een dergelijke kwallenexplosie en of je kan spreken van een plaag.

Zeebioloog Van der Heij: 'Kwallen eten plankton. Als je heel massaal kwallen aanwezig hebt, zou dat invloed kunnen hebben op de beschikbaarheid van plankton voor ander leven. Uiteindelijk vissen de dieren het allemaal uit dezelfde zee'.

'Ik ervaar het in ieder geval wel als een plaag', zegt Vegter. 'Het verwerken van de vis wordt er een stuk moeilijker door.'