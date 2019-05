Robben zwaait af bij Bayern, maar hoe ziet zijn toekomst eruit?

Met de Duitse 'dubbel' als afscheidscadeau gaat Arjen Robben na tien jaar weg bij Bayern München. De 35-jarige Bedumer neemt binnenkort een beslissing over zijn toekomst: stoppen of nog even doorgaan?

'Zoals nu en vorige week voel ik me nog zo goed en zo lekker. Ik heb er nog zoveel plezier in', zei Robben bij FOX Sports na de gewonnen bekerfinale in Berlijn tegen RB Leipzig (3-0). 'Komende week moet ik de balans opmaken en kijken wat we gaan doen.'

Net als vorige week in de kampioenswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (5-1) moest Robben genoegen nemen met een rol als invaller. 'Ik moest wel even bijkomen van vorige week. Het vreet zoveel energie; niet alleen fysiek, maar ook mentaal', zei de aanvaller over zijn laatste wedstrijd in München. Hij nam toen als invaller de vijfde treffer voor zijn rekening.

Gesloopt

'De eerste dagen daarna was ik helemaal gesloopt en leeg. Maar ik vond natuurlijk wel weer nieuwe energie, ik heb me opgeladen voor een laatste, mooie finale. Ik hield al geen rekening meer met een basisplaats. Als het afgelopen week niet gebeurt, dan nu ook niet. Het was prima zo. Ik heb geprobeerd er een mooie invalbeurt van te maken. Dat lukt wel aardig.'