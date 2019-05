Vliegen in een oude Dakota: 'Het trilt, het dreunt, het is geweldig'

Het toestel is 75 jaar oud en vloog nog mee tijdens de bevrijdingsoperatie Market Garden, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Prins Bernhard

Na de oorlog belandde de DC-3 in Nederland, waar zij eerst werd gevlogen door Prins Bernhard (vandaar het kenteken PH-PBA) en vanaf 1947 werd het toestel ingezet als regeringsvliegtuig.

Vanaf Eelde maakte het vliegtuig zondag rondvluchten boven Groningen. Jan van der Velde was één van de passagiers. 'Het trilt, het dreunt, het is geweldig.'

Het vliegtuig moet door de piloot handmatig worden bestuurd. Dat is volgens passagier Fred Muller goed te merken. 'Bij het landen merk je dat hij moet afremmen tijdens het sturen. En ik ben ook in de cockpit geweest en heb het gezien. Hij moet heel veel zelf doen.'

Bergbeklimmen

Om in de cockpit te komen is het nog een hele klim. De neus van de Dakota staat ook in stilstand namelijk omhoog. Van der Velde: 'Iedereen was aan het bergbeklimmen als je in het vliegtuig zit.'

Voor Muller was het zijn allereerste vlucht ooit; hij zat nog nooit in een vliegtuig. Dat zijn eerste keer in zo'n oud vliegtuig was, was een kwestie van de gelegenheid die zich voordeed. Als bestuurslid van de Stichting Vrienden Groningen Airport mocht hij mee.

Spannend was het wel. 'Er staat aardig veel wind en er was veel turbulentie en dat merk je in zo'n vliegtuig wel heel erg. Dat je af en toe denkt: gaat het wel goed?'