Live: Donar kijkt tegen forse achterstand aan in Zwolle

Donar neemt het vanmiddag in de derde wedstrijd van de best-of-seven reeks om het landskampioenschap op tegen Zwolle. De stand in de serie is 1-1.

De Groningers wonnen wedstrijd één in Zwolle met 69-72, maar zagen de ploeg uit Overijssel afgelopen donderdag lanszij komen. De Zwollenaren wonnen overtuigend in MartiniPlaza met 53-62.

Hammink inzetbaar, Mast niet

Donar had een te laag schotpercentage om aanspraak te kunnen maken op de overwinning. Rienk Mast en Shane Hammink vielen in deze wedstrijd geblesseerd uit. Mast heeft teveel last van zijn knie en komt vanmiddag niet in actie, Hammink daarentegen is wel inzetbaar.

Liveblog

Het duel in het Landstede Sportcentrum begint om 14.00 uur. Laat Donar de verloren thuiswedstrijd achter zich en herpakt het zich of neemt de thuisploeg van vanmiddag het initiatief in de serie en komt in eigen huis op voorsprong? Volg het wedstrijdverloop via onderstaand liveblog: