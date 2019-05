Expeditie Grunnen op bezoek bij de naturistencamping

Echt heel soms maken we een uitzondering. Een uitzondering om de provincie te verlaten en naar Friesland of Drenthe te rijden. Vandaag was zo'n dag. Op speciale uitnodiging mochten we naar Bunne.

Het is namelijk vandaag open dag bij camping de Mierenhoop. Een naturistencamping met allemaal Groninger leden. Ongeveer 65 jaar geleden werd er een naturistenvereniging door Groningers opgericht, maar in de provincie was geen geschikt terrein voor de naturisten.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

