Braal: 'Kans is klein dat Mast nog speelt in finale'

'De kans is klein dat Rienk nog in actie kan komen omdat hij vandaag de warming-up niet kon doen en komende week onderzoeken moet ondergaan aan zijn knie,' verklaart Braal. 'Het is niet uitgesloten, maar omdat we op de onderzoeken moeten wachten en de finalereeks volgende week zondag is afgelopen wordt het heel kort dag.'

Gemis

Ploeggenoot Arvin Slagter zei Mast te gaan missen als hij niet meer in actie komt. 'Daar zullen we het dan mee moeten doen. Een kleinere rotatie en we missen body onder her bord. Dit moeten we als team nu zelf oplossen.'

