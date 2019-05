Slagter: 'Deze wedstrijd moeten we snel achter ons laten'

'Dit gebeurt in play-offs, we moeten meteen verder,' zegt Slagter. 'Het was niet goed aan onze kant vandaag. We hadden moeite met hun spelsysteem en de snelheid waarmee ze het uitvoerden. Het is nu 2-1 voor Zwolle en dinsdag staat wedstrijd vier alweer op het programma. We gaan de grens opzoeken zoals dat hoort in dit soort wedstrijden.'

Realistisch

Coach Erik Braal was realistisch na de nederlaag in Overijssel. 'We waren simpelweg niet goed genoeg, schoten tegen een te laag schotpercentage. De complimenten zijn voor Zwolle, ze hebben verdiend gewonnen. Op achterstand staan in de play-offs, dat zijn we niet gewend. Nu moeten we door. We zijn volwassen genoeg om hiermee om te gaan,' besluit Braal.

