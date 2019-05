Mollema houdt schade beperkt in Giro

Hij leverde zo'n 40 seconden in op Richard Carapaz, de leider in het klassement, maar behield de 6e plaats.

In finishplaats Como kwam Mollema samen met favoriet Primo Roglic, die eerder in de etappe ten val kwam, als 12e over de streep. De Zuidhorner kon het tempo van de meeste favorieten in de slotklim niet volgen, maar kon in de afdaling weer wat terrein goedmaken.

Rustdag

In het algemeen klassement heeft Mollema een achterstand van 3 minuut 38 op Carapaz.

Maandag is er een rustdag in de Giro d'Italia.