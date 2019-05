Dubbel gewaaid wegwijsbordje blijkt oorzaak van 'verkorte editie' ReitdiephavenRun

Ben Stellingwerf kon er dus weinig aan doen dat hij bij de ReitdiephavenRun 1700 meter te weinig liep.

Op een T-splitsing in de buurt van Dorkwerd nam hij de afslag naar rechts in plaats van naar links. Stellingwerf miste als koploper een richtingbordje. Twintig andere lopers volgden het voorbeeld van de Bedumer, waardoor een stuk van 1.700 meter werd afgesneden.

Te laat

Stellingwerf had het al wel vrij snel in de gaten dat er iets mis gegaan was. De voorfietser probeerde hem nog wel terug te roepen, maar die boodschap kwam door de harde wind niet aan.

'Ze fietste zo'n driehonderd meter voor ons aan en kwam er laat achter dat wij niet meer achter haar liepen. Ze is wel snel teruggegaan naar dat punt om de mensen die achter ons zaten de goede kant op te sturen.'

'Jammer van de tijd'

Bij de finish stond speaker Harm Noor Stellingwerf op te wachten. 'Hij had ook meteen wel in gaten dat de tijd in de 28 minuten niet klopte. Ik had natuurlijk wel graag gewild dat de tijd zou kloppen, want dan had ik een Nederlands record op de tien kilometer gelopen.' vertelt hij lachend.

Hij gebruikte de wedstrijd als training in de voorbereiding op de Stadsloop in Appingedam.

Stellingwerf ging na afloop lopend terug naar zijn woonplaats Bedum. Op die manier kreeg hij alsnog tien kilometer in de benen.

