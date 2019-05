Lopend Vuur: Steenmarters moeten aangepakt kunnen worden

Steenmarters vormen momenteel voor velen weer een last. Het beestje kan voor flink wat schade of overlast zorgen.

Denk aan doorgebeten autokabels, doodgebeten kippen of de stank op zolder. De steenmarter is een beschermd dier en mag daarom niet zomaar aangepakt worden. Die bescherming is ingesteld, onder andere omdat er op het beest gejaagd werd om de pels te kunnen gebruiken. Het dier dreigde daardoor uit te sterven.

In Heerenveen stelde de lokale VVD onlangs voor om lokaal een uitzondering te kunnen maken op de beschermde status, bijvoorbeeld als er veel overlast is.

De steenmarter kan ook nuttig zijn, omdat hij ratten, muizen en ander ongedierte vangt. Reden genoeg om het diertje met rust te laten? Of moeten we juist ten strijde trekken tegen de steenmarter?

