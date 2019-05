Actievoerders Code Rood blokkeren gebouw Gasunie

Actievoerders van Code Rood hebben maandagochtend iets na acht uur de toegang tot het gebouw van Gasunie in Stad geblokkeerd. Rond de dertig actievoerders namen in eerste instantie plaats voor de hekken.

Na een gesprek met een delegatie van Gasunie, gingen na ongeveer een half uur de hekken open en mochten de actievoerders het terrein op.

'Een beetje voor een hek gaan zitten, daar wordt de actie niet leuker van natuurlijk', zegt woordvoerder Eline van Code Rood. 'We verwachten dat er nog meer mensen komen, het valt tot nu toe eigenlijk een beetje tegen.'

Hoe lang de actie duurt, is nog niet duidelijk. Mogelijk blijven de actievoerders meerdere dagen, een aantal mensen heeft een slaapmatje meegenomen.

Vooraf aangekondigd

De actie is opgezet naar aanleiding van de aardbeving bij Westerwijtwerd, van vorige week. Verrassend was de actie niet, want Code Rood had het vooraf aangekondigd.

Gasunie heeft onder meer een mobiel toilet voor de actievoerders neergezet. Het bedrijf raadde haar werknemers vorige week al aan zo veel mogelijk thuis te werken, vanwege de actie.

De actievoerders op weg naar de Gasunie (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)



Eerdere actie in Farmsum

Het is niet voor het eerst dat Code Rood in Groningen protesteert. In augustus vorig jaar werd het NAM-tankenpark in Farmsum een paar dagen geblokkeerd. Bij die actie greep de politie hard in, onder meer door zittende activisten met wapenstokken te slaan. Verschillende activisten raakten daardoor gewond. Ook spoten agenten met nevelspray.

Afgelopen februari ging de politie door het stof. Het gebruik van lange wapenstokken werd 'buitenproportioneel' genoemd en de spray 'onrechtmatig' omdat het geen geweldsmiddel is.

