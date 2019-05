'Ik kreeg zelfs een anonieme mail om een aanslag op de koning te plegen'

'Eigenlijk schrok ik er wel van. Niet zozeer van die meneer. Maar wel dat iemand van 77, die in de winter van zijn leven is, tot zulke uitspraken komt. We zijn het praten voorbij. Deze meneer is niet de enige. Ik heb wel eens vaker dit soort meldingen gekregen, ook via anonieme mails. Mensen die actie willen en dan ook nog wel wat grovere acties.'

'Vorig jaar met Koningsdag kreeg ik zelfs een anonieme mail om een of andere aanslag op de koning te plegen. Mensen zijn soms helemaal gestoord. Deze meneer op zich niet, maar het gaat erom wat er onder de bevolking speelt.'

'Het gaat een keer fout'

De emoties en gevoelens van onmacht in het aardbevingsgebied lopen steeds verder op, ziet Warink.

'Je kunt erop wachten dat er een keer iets fout gaat. Toen minister Wiebes vorige week in Westerwijtwerd was om te praten, dacht ik nog: die man mag wel een vest om. Vandaag of morgen gaat het een keer verkeerd en wordt zijn neus korter.'

Niet mediageil

Warink is een beetje tegen wil en dank uitgegroeid tot een van de woordvoerders van de groep bevingsgedupeerden in onze provincie.

'Ik word soms weggezet als een mediageil figuur, die alleen maar bezig is om aandacht te trekken. Dat vreet zo enorm aan me. Het zijn altijd maar dezelfde mensen die ervoor gaan, omdat anderen niets zeggen willen. Dat krijgt Annemarie Heite nu ook naar de kop gegooid, zij krijgt allerlei verwensingen.'

Het grijpt Warink aan. 'Ik heb inmiddels hartklachten, ik trek dat niet meer. Mijn vrouw zit te huilen op de bank hier, dat kan toch niet waar zijn?'

Ik sta op het punt om de handdoek in de ring te gooien, dit is het mij niet waard Ger Warink

'Ik plaatste het om te laten zien wat er speelt. Dit is wat mij bezighoudt en wat mij inmiddels ontzettend dwarszit. Ik sta op het punt om de handdoek in de ring te gooien, dit is het mij niet waard.'

'Mensen zijn het zat en ik trek het niet meer. Ik kan de bevolking niet meer vertegenwoordigen. Officieel ben ik het niet, maar ik ben in de jaren de usual suspect geworden.'

'Waarom ik?'

Het telefoontje van de bejaarde man deed Warink veel. 'Ik kan mij die meneer wel voorstellen, alleen het kwam zó hard binnen... Ik was er helemaal compleet van in de war. Wat gebeurt hier allemaal? Waarom moeten ze mij hebben?'

Desondanks piekert hij er niet over de politie te bellen. 'Waarom? Iedereen mag een mening hebben. Dat mag allemaal.'

