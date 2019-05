Vleermuizenwerkgroep onderzoekt keuteltjes op virussen

Klarissa Nienhuys van de Vleermuizengroep doet in de provincie Groningen onderzoek naar vleermuizenpoep. De reden: uitzoeken of de beestjes ook virussen bij zich dragen.

Je zou zeggen dat dat toch al lang eens zou zijn onderzocht. 'Dat zou je denken', beaamt Nienhuys, die maandagmorgen in Helpman aan het speuren was naar vleermuiskeuteltjes, 'maar in Nederland weten we daar eigenlijk weinig over.'

Virussen

'Er wordt wel gezegd dat vleermuizen net als vogels virussen bij zich dragen. Maar niemand weet eigenlijk of dat ook daadwerkelijk zo is. De Erasmus Universiteit bedacht daarop dat dat maar eens onderzocht moest worden.'

Kakelvers

Het onderzoek heeft één belangrijke voorwaarde. Nienhuys: 'Ze moeten kakelvers zijn, de poepjes. Omdat de biologische actieve delen die erin zitten niet zo lang goed blijven.'

Chocolade hagelslag

De vleermuiskeuteltjes zien eruit (en hebben de afmeting van) chocolade hagelslag. De gevonden poep wordt door Nienhuys voorzichtig met een pincet in een buisje gaan.

'Vleermuispoep is heel anders van samenstelling dan bijvoorbeeld muizenpoep', weet Nienhuys. 'Dit zijn in feite gemalen insectenpootjes. Dit buisje gaat nu razendsnel op de post, waarna het in Rotterdam direct in de vriezer zal gaan.'

Lees ook:

- Elf soorten vleermuizen waargenomen op Nienoord Leek