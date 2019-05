NAM gaat diep door het stof na rapport over aardgascondensaatlek in Farmsum

'Als directeur van de NAM vind ik het ernstig dat een fout van ons bedrijf heeft gezorgd voor overlast, klachten en zorgen over de gezondheid bij omwonenden. Dat mag niet gebeuren.'

Dat zegt NAM-directeur Johan Atema in reactie op het onderzoeksrapport van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over lozing van het aardgascondensaat op het tankenpark in Farmsum.

SodM kwam maandag met de uitkomsten van haar onderzoek naar de lekkage. In oktober vorig jaar lekte 30.000 liter giftig aardgascondensaat via het riool naar het Afwateringskanaal in Farmsum.

'Houding moet veranderen'

Dat de lekkage überhaupt kon gebeuren, ligt volgens het SodM aan een gebrek aan alertheid bij de NAM.

'Het tankenpark is goed beveiligd, met techniek en goed opgeleide mensen', zegt Pieter van den Bergen van de toezichthouder. 'Maar men is te veel gaan vertrouwen op de beveiliging. Dat is een houding die moet veranderen.'

NAM neemt maatregelen

NAM neemt alle conclusies en aanbevelingen uit het rapport over en gaat maatregelen nemen.

Directeur Atema erkent dat er een verkeerde cultuur heerste bij het bedrijf. De afgelopen maanden zijn 350 medewerkers heel diep ingegaan op de oorzaken en de omstandigheden van de lozing op het tankenpark. 'Te vaak zijn we afwachtend geweest. Ik zie liever dat we ervanuit gaan dat de NAM de veroorzaker kan zijn zodat we sneller maatregelen kunnen nemen.'

Opgelucht

De NAM heeft zelf een onderzoek uitgevoerd naar de risico's voor de omwonenden door het lek. 'Ik ben opgelucht dat er geen blijvende gezondheidseffecten zijn geweest voor de omwonenden', zegt Atema. Ook geeft hij medewerking aan nieuwe onderzoeken.

Ook heeft de NAM gekeken hoe de omstandigheden zijn op andere locaties. Op één locatie met een vergelijkbare situatie als bij het tankenpark zijn maatregelen genomen om problemen te voorkomen.

Kritiek aantrekken

NAM-baas Atema trekt zich ook de kritiek aan van de gemeente Delfzijl en waterschap Hunze en Aa's op het starre gedrag van de NAM in de dagen na de lekkage van de aardgascondensaat. De NAM heeft hiervoor spijt betuigd. 'Een leerpunt voor ons dat we veel intensiever in gesprek moeten gaan met mensen in de omgeving van een NAM-locatie.'

In een brief aan omwonenden van het tankenpark geeft NAM maandag een toelichting op de bevindingen. Daarin worden nogmaals verontschuldigingen aangeboden.

