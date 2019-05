Ov-staking dinsdag: Alles wat je moet weten

Spurt-treinen van Arriva op het Hoofdstation in Stad (Foto: Jos Schuurman)

Bij alle drie de openbaar vervoersmaatschappijen in onze provincie staakt het meeste personeel dinsdag. Het personeel van Arriva, Qbuzz en de NS legt het werk neer voor een beter pensioen.

Wat houdt de staking in voor jou en wat rijdt er nog wel? De drie maatschappijen die het openbaar vervoer regelen in onze provincie proberen zoveel mogelijk nog wel te rijden, maar adviseren alternatief vervoer te zoeken.

Qbuzz: Enkele bussen rijden

De bussen van Qbuzz rijden 'in principe' niet. Toch probeert de vervoerder een aantal buslijnen op te starten. De vervoersmaatschappij weet nog niet welke bussen dat zijn; dat lijkt geheel afhankelijk van welke chauffeurs gaan staken en welke niet.

Qbuzz is onderdeel van de vereniging werkgevers openbaar vervoer (VWOV) en vindt het wrang dat de vakbonden deze actie gepland hebben in tentamentijd voor het mbo en hbo. Daarom probeert Qbuzz her en der nog treinen en bussen te laten rijden.

Lijnen die wel rijden

In de stad rijden in de ochtendspits de lijnen 3, 5, 7 en 10 minimaal elk half uur. Lijn 15 naar Zernike rijdt minimaal elke 10 minuten. Daarnaast rijdt de lijn 50 tussen Assen en Groningen minimaal één keer per uur, lijn 100 tussen Groningen en Groningen Airport Eelde rijdt volgens de dienstregeling en lijn 300 rijdt minimaal elk half uur.

Ook de lijn 417 Hoogkerk - Peize - Roden - Leek - Hoogkerk rijdt elk half uur. Wel zijn er gewijzigde instaphaltes.

Toch houdt Qbuzz nog een voorbehoud bij de mogelijke lijnen. De maatschappij is volledig afhankelijk van de bereidwilligheid van de chauffeurs. Wel stelt Qbuzz reizigers gerust dat wanneer ze met één van de genoemde lijnen op hun locatie komen dat ze 's avonds ook weer terug kunnen. Wel adviseert Qbuzz de website van de vervoerder in de gaten te houden voor de laatste informatie.

Arriva: Niet alles rijdt

De treinen van Arriva rijden niet. Ook waarschuwt Arriva dat de OV Servicepunten van de vervoerder niet zijn geopend.

Ook Arriva is lid van de VWOV en probeert om dezelfde reden als Qbuzz wel een aantal buslijnen op te starten.

Een aantal HOV-lijnen (Hoogwaardig openbaar vervoer, bussen voor de langere afstanden) van Arriva rijdt sporadisch. Lijn 304, 314 en 324 zijn de enige Arriva-buslijnen in de provincie Groningen die mogelijk rijden. Niet duidelijk is welke buslijnen wel of niet rijden. Arriva adviseert zoveel mogelijk alternatieve reismogelijkheden te zoeken.

Lijnen 304 en 314 gaan van Groningen naar Drachten, lijn 324 gaat van Groningen naar Emmeloord.

NS: Zoek een alternatief vervoer

Volgens de NS is er nog niets te zeggen over welke treinen waar rijden op de stakingsdag. Ze raden de reizigers, ondanks de mogelijkheid op 'misschien een trein', een alternatief te zoeken voor hun reis. De reisplanner van de NS werkt ook niet accuraat.

De NS benadrukt ook dat er op woensdag mogelijk nog hinder kan ontstaan als gevolg van de staking op dinsdag. De staking zorgt er voor dat mogelijk niet alle treinstellen op de juiste locatie staan, waardoor treinstellen eerst verplaatst moeten worden voordat ze ingezet kunnen worden in de dienstregeling van woensdag.

Rijksuniversiteit Groningen

Op de RUG gaat alle onderwijs gewoon door. Wel heeft de universiteit de aanwezigheidsverplichting van sommige colleges geschrapt. De tentamens gaan merendeels wel door, behalve op één faculteit. Daar zijn de vier tentamens geschrapt.

Op andere faculteiten krijgen de studenten extra mogelijkheden om een tentamen in te halen, mochten ze hem niet kunnen maken vanwege de staking.

Hanze Hogeschool

Op de Hanzehogeschool in de stad gaan ook alle colleges en tentamens door. De hbo-instelling roept haar medewerkers en studenten alternatief vervoer te zoeken.

Om de parkeerdruk op het Zernikecomplex weg te nemen worden shuttlebussen ingezet. Die rijden vanaf het parkeerterrein P+R Reitdiep.

Woensdag

Woensdagochtend moeten reizigers die besluiten niet met de trein te gaan, vanwege de mogelijk ontregelde dienstregeling, rekening houden met langzaamaan-acties op de weg. Op de A7 van Zuidbroek naar Groningen gaan vakbonden 66 kilometer per uur rijden om aandacht te vragen voor de AOW-leeftijd.

