Slachtoffer van diefstal? Help bij het oplossen van je eigen zaak

De app 'Mijn Onderzoek' wordt op 1 juni gelanceerd door de politie en het Openbaar Ministerie.

Slachtoffers van diefstal

Het gaat om een proef van twee maanden en is in eerste instantie bedoeld voor mensen die het slachtoffer zijn geworden van diefstal. Noord-Nederland is één van de vier regio's waar de proef wordt gehouden.

'Het is niet zo dat wij burgers vragen om ons werk te doen', benadrukt Oscar Dros, die bij de politie burgerparticipatie in zijn portefeuille heeft. 'Wij zien dit echt als een vorm van samenwerking.'

Camerabeelden

Met de app kunnen slachtoffers onder meer een getuigeninterview afnemen, onderzoeken of er camerabeelden zijn, foto's toevoegen van bewijsstukken, buurtonderzoek uitvoeren en online onderzoek verrichten.

Vervolging

'We zien dat burgers dergelijke handelingen nu ook al verrichten', zegt hoofdofficier van justitie John Lucas. 'Het helpt als ze dat op een wijze doen waardoor wij de opbrengst van dit onderzoek ook in de vervolging kunnen gebruiken.'

Zoektocht

De proef is onderdeel van een bredere zoektocht naar effectieve samenwerking tussen burgers en politie. Behalve in Noord-Nederland wordt er ook in Oost-Nederland, Oost-Brabant en Rotterdam getest.

'Vooral technologische ontwikkelingen', zegt Oscar Dros, 'zorgen ervoor dat mensen steeds beter in staat zijn om zelf onderzoekshandelingen te verrichten.'

Risico's

Dros merkt overigens zelf al op dat burgeronderzoek ook risico's met zich mee brengt. 'Hoe voorkomen we bijvoorbeeld dat mensen het recht in eigen hand nemen?'

Vandaar dus de proef. Dros: 'Het is een zoektocht die kansen biedt én die dilemma's met zich meebrengt.'