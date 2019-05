Vreugde en verdriet over de verkiezingen: 'Dit ligt niet aan de anti-Timmermans spot'

Bekijk de uitslag per gemeente hier.

'Dit is een fantastische uitslag', zegt Benni Leemhuis, raadslid voor GroenLinks in de gemeente Groningen. 'Voor de derde keer op rij zijn we hier de grootste en halen we meer dan 20 procent van de stemmen. Heel mooi dat het zich zo doorzet. En leuk dat we hier net boven de PvdA de grootste zijn geworden, tegen het landelijke beeld in. We zijn de vijfde grootste GroenLinks-gemeente in Nederland. Maar ook in Het Hogeland en het Westerkwartier scoorden we boven tien procent van de stemmen. Daar ben ik trots op.'

Leemhuis ziet bevestigd dat veel mensen voor links en duurzame politiek gaan. 'Het is ook een bevestiging van het werk dat we hier regionaal doen. Ik denk wel ook dat mensen op GroenLinks stemmen omdat ze zich zorgen maken over de opkomende rechter flank. Onze kiezers willen juist méér samenwerking [in Europa]en klimaatverandering bestrijden.'

Maar de partij boekte provinciebreed gezien niet de grootste overwinning. Die rol was weggelegd voor de Partij van de Arbeid.

'Winst komt ook door Frans Timmermans'

Laura Broekhuizen, PvdA-wethouder in Oldambt, is trots. 'Prachtig! Ook in onze gemeente zijn we de grootste. Heel mooi. Maar ik ben ook nuchter. We zijn als PvdA op de goede weg terug, maar deze winst komt ook door Frans Timmermans. Die heeft laten zien hoe je kan samenwerken in Europa, mensen kenden hem en stemden erop. Maar ik zie ook dat het met ons beter gaat na de laatste landelijke verkiezingen.'

Timmermans staat niet op Broekhuizens-contactenlijstje. 'Maar ik ben ook heel blij voor nummer vier, Kati Piri, en Agnes Jongerius die onlangs nog in Groningen was. Goed dat ze erin komen.' Wel is er een smetje op de feestvreugde: 'Ik wil altijd zoveel mogelijk stemmen op links. Mijn hart huilt een beetje voor de SP.'

Kom op zeg! Het ligt echt niet aan de anti-Timmermans spot Eelco Eikenaar-SP provincie Groningen

'Rotuitslag' voor de SP

De SP verloor haar twee zetels in Europa, en zit de komende jaren niet meer in het Europees Parlement. 'Het is een rotuitslag', zegt provincielijsttrekker Eelco Eikenaar. 'We hebben onze kiezers niet naar de stembus gekregen. Dat dat ook in Oost-Groningen zo is, doet extra pijn.'

Op Twitter krijgen SP'ers in Nederland ervan langs om de anti-Frans Timmermans campagne die de partij voerde. In een video werd een decadente 'Hans Brusselmans' neergezet als iemand die zich helemaal volvreet met méér Europa.

Eikenaar wil er absoluut niet in meegaan dat die spot door de kiezer is afgestraft. 'Kom op zeg! Daar ligt het niet aan. De feiten zeggen iets heel anders. Slechts zes procent van onze kiezers ging naar de PvdA. Onze kiezers zijn niet naar de stembus gegaan. We hebben ze niet gemobiliseerd. Dát is het probleem.'



'Hele EU kon hen gestolen worden'

Pim Siegers, die eveneens actief is voor de partij in de provincie, schrijft in een facebookbericht: 'Een aantal mensen die niet gingen stemmen sprak ik de afgelopen weken. Op campagne aan de deur. In Vriescheloo, Boven Pekela en in Veendam. Die hele EU kon hen gestolen worden. Ze wilden best even naar die jongen met zijn rode jasje en dito folder luisteren, maar het was alsof ik het geloof of energie verkocht. Het raakte geen seconde. Dat lag niet aan hen. Dat lag aan mij. Aan mijn partij. Aan de politiek als geheel. Zij hadden de politiek niet in de steek gelaten, het was precies andersom.'

Eikenaar evalueert: 'Je hoort nu sommige mensen dat we meer op de PvdA moeten lijken. Maar we gaan niet veranderen door pro-Europees te worden, of door softer te worden. Wij zijn van de stevige lijn. Daar moeten we de kiezer weer mee mobiliseren. Bij de Provinciale Staten lukte dat ons niet, en nu ook niet. We moeten dit met z'n allen oppakken. Winnen doe je samen, verliezen ook.'



