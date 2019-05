Vakbonden organiseren langzaamaan-actie op A7 voor beter pensioen

De vakbonden organiseren de actie als onderdeel van de landelijke pensioenactiedag, voor een beter pensioen.

De bonden willen de AOW-leeftijd de komende jaren niet verder laten stijgen, zoals het kabinet wil. Bovendien willen ze dat de pensioenen meestijgen met de inflatie.

Bevroren

De AOW-leeftijd moet worden bevroren op 66, vinden de bonden. 'Dat is nog iets anders dan pensioen', legt Joosje de Lang van vakbond FNV uit. 'Als de AOW wordt bevroren op 66, kunnen we vervolgens ook andere afspraken maken over eerder stoppen met werken. Over dat laatste willen we per bedrijf afspraken maken. Dat doe je dan weer via het pensioen.'

Route 66

Onder het motto 'Route 66' wordt woensdag na negen uur 's ochtends 66 kilometer per uur gereden, omdat 66 de gewenste pensioenleeftijd is. Dinsdag wordt om diezelfde reden gestaakt in het openbaar vervoer.

Verzamelen in Zuidbroek

De actie op de A7 vindt alleen plaats in de richting van Groningen, zegt Joosje de Lang, 'Omdat we in Groningen één van onze vier manifestaties houden. Alle Groningers verzamelen in Zuidbroek en starten vanaf daar om met elkaar de grote actie in Groningen te gaan voeren.'

De langzaamaan-actie wordt gehouden buiten de spits. De Lang: 'Omdat de manifestatie in Groningen begint om elf uur, en we graag willen iedereen de gelegenheid geven daarbij te zijn.'

Breed gedragen

De acties zijn nodig, zegt De Lang, omdat er nog geen zicht is op een opening. 'Maar als acties zo breed gedragen worden, zoals nu eerst op dinsdag in het openbaar vervoer, en vervolgens woensdag in vier grote steden, dan hoop ik toch dat de minister een wijze keus gaat maken.'

Voor de goede orde: wie woensdag zonder file van Zuidbroek naar Groningen wil rijden, kan het beste voor 9 uur vertrekken. Na elven zou de situatie op de A7 weer moeten zijn genormaliseerd.

