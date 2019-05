Stadskanaal centraal in serie 'De (h)eerlijke jaren 50'

In deze serie schetst de NTR een divers beeld van het leven in de jaren 50 aan de hand van vier regio's in ons land: de Brabantse plaatsen Mill en Langenboom, Den Haag, de Zaanstreek en het Groningse Stadskanaal.

Overzichtelijk of verstikkend?

Bewoners vertellen over de veranderingen in de jaren 50. Voor sommigen staat dat decennium symbool voor een tijd waarin het leven in Nederland nog goed was: overzichtelijk en veilig met het bekende 'touwtje uit de deur'. Anderen gruwelen bij het beeld van dit decennium. Zij zien de verstikkende burgerlijkheid en de zuinigheid van één koekje bij de thee.

Philips Stadskanaal

Duidelijk is dat Nederland snel veranderde in de jaren 50 en dat geldt ook voor Stadskanaal. In 1955 opent Philips een vestiging in Stadskanaal met elf medewerkers. Alles is nieuw: de personeelsmedewerkster wordt er zelfs nog op uitgestuurd om kapstokjes te kopen bij de plaatselijke middenstand.

Het filiaal groeit snel en vijf jaar later zijn er al rond de duizend medewerkers. Het is even wennen aan het werken in de fabriek waarbij de onderbaas steeds over je schouders meekijkt of de productie wel wordt gehaald. Maar de werkgelegenheid betekent vooral de opbloei van heel Stadskanaal. Tevreden winkeliers, woningen, een schouwburg, sportverenigingen, modeshows en - niet te vergeten - hoger onderwijs voor kinderen uit de lagere standen; Stadskanaal gaat in de jaren 50 mee in de vaart der volkeren.

