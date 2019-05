'Zeer grote brand' bij kartonfabriek Eska in Sappemeer onder controle (update)

In een loods van kartonfabriek Eska in Sappemeer is maandag rond de middag brand uitgebroken. Papier dat in de loods is opgeslagen heeft vlam gevat.

De brandweer gaf in het begin van de middag een NL-Alert uit met een waarschuwing voor de mensen in de omgeving van Eska om ramen en deuren te sluiten. Dit had alles te maken met de enorme rookontwikkeling door de brand.



Brand inmiddels onder controle

De brand is inmiddels onder controle, meldt de brandweer. 'Maar het vuur is nog niet helemaal uit. We moeten eerst wachten totdat de rook is opgeklaard', vertelt een brandweerwoordvoerder. 'Als het zo ver is, willen we met shovels naar binnen om het puin te ruimen.'

Weg afgesloten

Vanwege de brand is de Noorderstraat in Sappemeer in beide richtingen tijdelijk afgesloten, meldt de politie. Omrijden kan vanaf de A7 via afslag Hoogezand.

De brandweer schaalde al snel op naar zeer grote brand om voldoende materieel beschikbaar te hebben. In totaal is er 1,5 kilometer aan brandweerslang uitgerold. Om de brand te bestrijden werden er onder meer gaten in het dak gemaakt.

Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. Er zijn geen gewonden. Alle medewerkers hebben het pand tijdig verlaten.

Niet de eerste brand

Kartonfabriek Eska heeft twee vestigingen; een aan de Meint Veningastraat in Hoogezand en een aan de Noorderstraat in Sappemeer. Bij de laatste brak vanmiddag brand uit. Beide locaties werden de afgelopen jaren al eens getroffen door branden.

Dit bericht is bijgewerkt met actuele informatie over de brand. Later op de middag liet de brandweer weten het vuur onder controle te hebben.

