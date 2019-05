Aannemer Strukton Civiel gaat verbouwing station Groningen uitvoeren

Strukton Civiel is de voorkeursaannemer die de grootscheepse verbouw van het Hoofdstation in Groningen gaat uitvoeren. De naam werd maandag bekendgemaakt.

Koen van Velsen is de architect, die is aangewezen door de opdrachtgevers gemeente Groningen, provincie Groningen, ProRail en NS.

De definitieve gunning volgt dit najaar. De werkzaamheden beginnen volgend jaar, de werkzaamheden zijn naar verwachting in 2023 klaar.

Hoe het station en het stationsgebied er na de verbouwing precies uit gaat zien, wordt rond 13:15 uur bekend.

Grote veranderingen

Het Hoofdstation gaat de komende jaren ingrijpend op de schop.

Zo worden de bussen verplaatst naar de achterkant van het Hoofdstation en wordt de monumentale stationshal, net als vroeger, weer de belangrijkste in- en uitgang van het station.

Bovendien komt er ruimte voor meer treinen. Het huidige station is een 'kopstation'. Dat houdt in dat een treinreis altijd begint of eindigt op het station. Na de verbouwing is het de bedoeling dat de regionale treinen kunnen doorrijden. Treinen vanuit Veendam rijden dan bijvoorbeeld via Groningen door naar Delfzijl, en andersom.

Wel fietstunnel, geen parkeergarage

Daarnaast komt er een nieuwe voetgangerstunnel onder de sporen door en wordt er een fietstunnel aangelegd zodat fietsers vanuit de binnenstad onder het stationsgebouw door kunnen fietsen richting de Rivierenbuurt.

De plannen voor een parkeergarage onder het nieuwe busstation werden eerder al afgeschoten. Die plannen vond de gemeente 'te duur en ook niet echt nodig'.

Grote verwachte toename treinreizigers

Het Hoofdstation van Groningen is het grootste en drukste treinstation van de provincie. Elke dag stappen er zo'n 33 duizend mensen in of uit de trein. De verwachting is dat dit er in 2030 om en nabij de 44 duizend zijn. Om de toename van het aantal passagiers aan te kunnen, wordt het station uitgebreid.

De kosten worden geraamd op een kleine 300 miljoen euro.

