De Koffiecorner #31: 'Als deze directie was gebleven, had Buijs wel eens ontslagen kunnen zijn'

Fenomeen en icoon. Dat zijn de kwalificaties voor onze speciale gast deze week: Piet van Dijken. Hij is na 600 keer gestopt met Herestraat Helemaal, en praat in onze podcast mee over FC Groningen, Arjen Robben, Hans Hateboer, Donar en Piet van Dijken. Ook verslaggevers Stefan Bleeker en Karel-Jan Buurke zijn erbij.

-Piet van Dijken: 'FC Groningen heeft het tegen FC Emmen en uit bij PEC Zwolle laten liggen'

-Martin Drent: 'Als je de naam Alfons Arts in Emmen noemt: iedereen kotst hem uit'

-Stefan Bleeker: 'Als deze directie was gebleven, had Buijs wel eens ontslagen kunnen zijn'

-Piet van Dijken: 'Ik heb Nijland meegemaakt, overhemd over de broek, ketchup in de mondhoek'

-Karel-Jan Buurke: 'Donar heeft slecht aangekocht, maar ik blijf positief!'

-Niiwino Geertsema: 'Ik hoop niet dat Adrie Poldervaart naar deze podcast luistert'