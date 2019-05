Zo gaat het nieuwe Hoofdstation van Groningen eruitzien

Het Hoofdstation van Groningen gaat op de schop - en niet een beetje ook. In 2023 moet er een totaal vernieuwd station staan in de stad Groningen. Zo gaat het eruit zien.

De belangrijkste veranderingen op een rij:

- De monumentale stationshal wordt, net als vroeger, weer de belangrijkste in- en uitgang van het station Groningen.

- Het busstation wordt verplaatst naar de achterkant van het Hoofdstation.

- Reizigers kunnen via een ondergrondse voetgangerstunnel naar de perrons en het nieuwe busstation.

- Naast de voetgangerstunnel komt een fietstunnel, met een fietsenstalling onder het busstation.

- Het opstelterrein voor de treinen (waar nu al die treinen 's nachts staan) verdwijnt van het Hoofdstation naar de spoorsplitsing bij Assen en Winschoten.

- Daardoor ontstaat er ruimte voor een bedrijven- en woonterrein aan de zuidkant van het station, tegen de Grunobuurt aan.

- De parkeergarage onder het station, waar een tijd lang sprake van was, is uit de plannen van de verbouwing geschrapt.

De impressies hieronder komen van Koen van Velsen architecten, en zijn bewerkt door Beauty & the Bit.

1) Het Perronplein achter de stationshal krijgt groen:



2) De ingang van de fietsenstalling naar de fietsers- en voetgangerstunnel:



3) En nog eens de fietsenstalling, vanuit een andere hoek:



4) De voetgangerspassage met een trap naar de treinperrons:



5) Hier stap je binnenkort in, uit en over:



6) De ondergrond van de perrons wordt rood



7) De vernieuwde zuidkant van het Hoofdstation:



8) Het vernieuwde station van boven bezien, met daaronder het winkel- en kantorencomplex aan de zuidkant bij de Rivierenbuurt.



9) En dan nog een video: de stationsplannen in vogelvlucht



Koen van Velsen, de architect:

'We hebben al een geweldig station, kijk maar om je heen. Maar het is wel een beetje leeg. Daar gaan we wat aan doen.'

'Het reizigersplein vormt een aangename, visueel aantrekkelijke verbinding tussen noord en zuid. We hebben geprobeerd om het zo ruimtelijk mogelijk te maken.'

Roeland van der Schaaf, wethouder Groningen:

'Ik ben een buitengewoon trotse wethouder van de gemeente Groningen. Het toch al mooie station wordt nog mooier. Ik word enthousiast van het ontwerp. De betekenis van dit station is enorm. Het is een ontzettend belangrijk project, en dan dit ontwerp - mijn complimenten.'

Robert Ottelé, van uitvoerder Strukton Civiel

'We wilden balans. Oud verbinden met nieuw. Er is ook optimaal gebruik gemaakt van ruimte onder het station. Alles in balans. Dat is ook de doelstelling geweest. Ik denk dat het geslaagd is, maar we zijn er nog niet. We gaan ons best doen om de definitieve opdracht te krijgen. Het uiteindelijke doel is het realiseren van het mooiste station van Nederland.'

Lees ook:

- Aannemer Strukton Civiel gaat verbouwing station Groningen uitvoeren

- Lees alles over de verbouwing van Hoofdstation Groningen