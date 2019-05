Bewoners over vrijspraak van brandstichting: 'Ik hoop het beste voor hem'

Marcel S. werd maandagmiddag vrijgesproken van acht brandstichtingen in de Ferdinand Bolstraat in Hoogezand. Eén poging tot brandstichting werd door de rechter wel als bewezen geacht.

Buurtbewoner en voorzitter van de bewonerscommissie Henk Koetje heeft gemengde gevoelens bij de uitspraak.

Afgelopen zomer zat Koetje nog met S. op de bank. Ze spraken over de brandstichtingen en de impact die die hadden op de wijk. Inmiddels kan Koetje amper geloven dat S. niets met de acht branden te maken heeft waarvan hij maandagmiddag is vrijgesproken.

'Hoe kan dat?'

'Hoe kan dat?' was de eerste reactie van Koetje, toen hij maandag aan het begin van de middag de uitspraak hoorde. 'Er zijn zo veel dingen gebeurd die naar hem wijzen.'

'Maar', vervolgt Koetje, 'ik hoop ook het beste voor hem. Ook ten aanzien van zijn zoontje en zijn ouders. En ik hoop dat, als hij het wel gedaan heeft, hij kan leven met de dingen die hij ons heeft aangedaan. In de hele straat en in de buurt.'

Nog geen kaarsje

Koetje kan amper geloven dat S. de branden niet heeft gesticht. 'Ik vind het jammer dat het OM niet heeft aangehaald dat er na S.' aanhouding niet meer gebeurd is. Er heeft nog geen kaarsje op de galerij gebrand.'

Sfeer in de buurt

Terwijl de sfeer in de buurt afgelopen zomer gespannen was, met een buurtwacht als ultieme poging om de dader te pakken, is dat tegenwoordig veel minder. 'Het ebt allemaal weg', zegt Koetje. 'Alleen als er een zitting is, of er iets in de media stond, laait het weer even op. Maar ik ben geen hatelijk figuur. Ik vergeet het wel. Ik vind het wel best zo.'

Geen terugkeer

Hoewel, ookal is S. voor een groot deel vrijgesproken, het lijkt Koetje geen goed plan als hij in de wijk terugkomt. 'Doe dat maar niet, Marcel. Kom hier maar niet weer. Want er zijn een aantal mensen die eh, dat weet je wel hè...'

Lees ook:

- Marcel S. vrijgesproken van reeks brandstichtingen in Hoogezand